Galatasaray'da Wilfried Singo üzüntüsü: O maçlarda forma giyemeyecek

Süper Lig’de ilk yedi maçını kazanıp rakipleriyle arayı açtıktan sonra kendi sahasındaki derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, bu kritik maçta iki puanın yanı sıra iki de oyuncu kaybetti. Savunmanın kilit ismi Davinson Sanchez, Rafa Silva’ya yaptığı faul sonrası gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerken, zorlu Liverpool maçının ardından derbide aşırı yüklenmeye dayanamayan Wilfried Singo da sol arka adalesinden sakatlandı. Monaco’dan 30 milyon avroya alınan Singo’nun adalesinde orta düzeyde strain (zorlama ve kanama) tespit edildiği açıklandı.

MİLLİ ARAYA RAĞMEN

Singo’nun 4-5 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Millî araya girilmiş olması 24 yaşındaki oyuncunun iki maç daha az kaçırmasını sağlayacak. Fildişili futbolcunun millî ara dönüşündeki Başakşehir (D), Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyeceği, Şampiyonlar Ligi’nde kasım ayının ilk haftasındaki Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi. Direkt kırmızı kart gören Davinson’a da en az iki maç ceza gelmesi bekleniyor. Okan Buruk, Başakşehir ve Göztepe maçlarında savunma kurgusunu mecburen değiştirecek.

G.SARAY’I SEVDİM

Wilfried Singo, derbinin ardından yaptığı açıklamada “Galatasaray beni sevdi ben de Galatasaray’ı sevdim. Burada olduğum için çok mutluyum. En kısa sürede sahaya dönmek istiyorum” diye konuştu.

SINGO'NUN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

18 Ekim: Başakşehir

22 Ekim: Bodo/Glimt

26 Ekim: Göztepe

1 Kasım: Trabzonspor

MAURO ICARDI DURMADI

Liverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek kalan Mauro İcardi, derbinin hemen ardından soluğu Madrid’de aldı. Millî ara sebebiyle verilen üç günlük izinde İspanya’ya giden Arjantinli yıldız otel odasından paylaşım yaptı. Sarı kırmızılı taraftarlar “Fiziksel eksiğini gidermek yerine tatile gitmiş” eleştirisinde bulundu.

BURUK’UN SAHADAKİ BEYNİ

Galatasaray’ın son gün transferi İlkay Gündoğan, her geçen gün takımdaki ağırlığını artırıyor. Okan Buruk’un sahadaki beyni olan yıldız futbolcu sarı kırmızılı formayla ilk golünü de Beşiktaş derbisinde kaydetti. Buruk “Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyum” dedi.

ESKİ HÂLİNDEN ESER YOK

Galatasaray’ın bu sezon ilk anlaşmaya vardığı oyunculardan birisi olan Leroy Sane, Bayern Münih performansını aratıyor. Alman devinde takımı sırtlayan adam olan Sane, sarı kırmızılı formayla çıktığı dokuz maçta göze giremedi. Bir gol atıp üç asist yapan Sane, Liverpool maçından sonra derbide de yedek kaldı.

KOL'UN FARKI NE?

Galatasaray yönetimi, derbinin hakemi Yasin Kol’un kararlarına tepkili. Oyunu başlattıktan sonra düdük çalıp Beşiktaş’ın oyuncu değişikliğine izin veren Kol için yönetim ‘Kural hatası’ başvurusu yapmama kararı aldı. Ancak sarı kırmızılı yönetim, “Önce maçı devam ettirip sonra Trabzonspor’un atağını kesen Arda Kardeşler’in kalemi kırıldı, aynı hatayı yapan Yasin Kol’a derbinin hemen ardından VAR görevi verildi. Bu ikisinin farkı ne?” isyanında bulundu.