Milan ile Juventus oynadı, Napoli'ye yaradı! Kenan Yıldız...

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında Milan, deplasmanda Juventus'la 0-0 berabere kalarak liderliği Napoli'ye kaptırdı.

Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

KENAN YILDIZ 69 DAKİKA SÜRE ALDI

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, 69. dakikada yerini Dusan Vlahovic'e bıraktı.

MILAN İKİNCİLİĞE GERİLEDİ

Bu sonuçla birlikte Juventus, ligdeki puanını 12'ye çıkartırdı ve milli araya dördüncü sırada girdi. Milan ise 13 puan ile haftayı liderin Napoli'nin 2 puan gerisinde üçüncü sırada kapattı.

MİLLİ ARAYA NAPOLİ LİDER GİRDİ

Günün diğer maçında Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladığı Genoa'yı 57. dakikada Frank Anguissa ve 75. dakikada Rasmus Hojlund'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golü ise 33. dakikada Jeff Ekhator'dan geldi.

Napoli, 15 puanla liderlik koltuğuna otururken Milan, 13 puanla 3. sıraya geriledi.

Juventus, 12 puanla 5'inci, Genoa ise 2 puanla 19. sırada yer alıyor.