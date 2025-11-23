Kaydet

Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 15 yaşındaki E.E.C.'nin kullandığı iddia edilen ticari araç, seyir halindeyken başka bir otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan bir iş yerine daldı. Kaza sonrası olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan yaşı küçük sürücü, iş yeri çalışanları ve çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, ticari aracın iş yerine dalması ve sürücünün koşarak kaçış girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ERKUT ÇALİKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası