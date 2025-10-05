Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maça ödülle başladı, eleştiriyle tamamladı! Arda Güler tartışma konusu oldu

Maça ödülle başladı, eleştiriyle tamamladı! Arda Güler tartışma konusu oldu

- Güncelleme:
Real Madrid, Arda Güler, Villarreal, La Liga, İspanyol Basını, Değerlendirme, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'in Villarreal karşısındaki 3-1’lik galibiyetine rağmen milli futbolcu Arda Güler, performansıyla İspanyol basınının hedefi haline geldi.

İspanyol devi Real Madrid, La Liga'nın 8'inci haftasında evinde Villareal'i konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça hareketli geçti ve ev sahibi ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini  Vinicius Jr. (2) ve Kylian Mbappe kaydederken, konuk ekibin tek golü ise Mikaudatze'den geldi. Milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başlarken, 64'üncü dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

PERFORMANSI BEĞENİLMEDİ 

Maçın ardından İspanyol basını, Real Madrid futbolcularının performanslarını değerlendirdi.

NTV Spor'un AS’tan aktardığı oyuncu değerlendirmelerinde Arda Güler için, "Villarreal karşısında, son maçlarda Real Madrid taraftarlarını etkileyen Mpappe-Arda ikilisi neredeyse hiç görünmedi" ifadesine yer verildi.

Değerlendirmede ayrıca, "Türk oyuncu, sahada kaldığı 64 dakikada 50'den az pas atarak oyundan çıktı ve Villarreal'in kontra ataklarına yol açan tehlikeli bir kayıp yaşadı" ifadeleri yer aldı.

Maça ödülle başladı, eleştiriyle tamamladı! Arda Güler tartışma konusu oldu - 1. Resim

MAÇTAN ÖNCE ÖDÜL ALMIŞTI

Arda Güler, müsabaka öncesi La Liga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü almıştı.

8 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

Arda Güler, Real Madrid’de bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 8 maçta süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist kaydetti.

