Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması! Milli yıldız kulübeye mi dönüyor?

Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması! Milli yıldız kulübeye mi dönüyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Xabi Alonso&#039;dan Arda Güler açıklaması! Milli yıldız kulübeye mi dönüyor?
Spor Haberleri

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Jude Bellingham döndükten sonra Arda Güler'in yedek kalacağına ilişkin spekülasyonlara son noktayı koydu.

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun vazgeçilmezlerinden olan Arda Güler'in, sakatlıktan dönen Bellingham ile ilk 11'de maça başlaması tartışma konusu olmuştu.

MERAK EDİLEN SORUYU CEVAPLADI

Villarreal maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Xabi Alonso'ya Arda Güler ve Bellingham'ın aynı anda sahada olmasıyla ilgili soru geldi.

"BİRBİRİNİ TAMAMLAYABİLİR"

Arda ve Bellingham'ın aynı anda sahada olmasında bir sorun olmayacağını belirten Alonso, "Arda ve Jude Bellingham birbirini tamamlayabilir. Diğer parçaları nasıl konumlandıracağımıza bakmalıyız." dedi.

Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması! Milli yıldız kulübeye mi dönüyor? - 1. Resim

"KESİNLİKLE BAŞARACAKLAR"

İki oyuncunun da rahat hissetmesi gerektiğini söyleyen Xabi Alonso, "Arda daha geride oynadı ve bunu başarabilir. Akışkan olmalı ve rahat hissetmeliler çünkü onları rahat oynarken gördüm. Bunu başarabilirler. Ve kesinlikle başaracaklar." ifadelerini kullandı.

Xabi Alonso, Jude Bellingham döndükten sonra Arda Güler'in yedek kalacağına ilişkin spekülasyonlara da noktayı koyarak bu konuyu kapattı.

iyi performansı piyasa değerine de yansıdı

Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi ve LaLiga olmak üzere toplamda 9 maça çıkan milli futbolcu, 3 gol atıp 4 asist yaparak takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

Milli yıldızın Real Madrid kariyerindeki başarılı performansı, piyasa değerine çok olumlu bir şekilde yansıdı.

EN DEĞERLİ TÜRK OYUNCU OLDU

Son yapılan güncellemeyle birlikte Arda Güler, 60 milyon avro bonservis bedeliyle en değerli Türk futbolcu ünvanının sahibi oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

