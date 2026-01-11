Trendyol 1. Lig’de Sarıyerspor ile Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Sarıyerspor-Iğdır FK canlı yayın hangi kanalda merak edilirken maçın canlı yayın bilgileri netlik kazandı. İşte Sarıyerspor-Iğdır maçı kanal bilgileri ve maç saati...

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahne alacak Sarıyerspor-Iğdır FK mücadelesi heyecanla bekleniyor. Şifresiz yayınlanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Sarıyerspor-Iğdır FK canlı yayın hangi kanalda?

Sarıyerspor-Iğdır FK canlı yayın hangi kanalda? Şifresiz yayın bilgileri

SARIYERSPOR-IĞDIR FK CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak Sarıyerspor-Iğdır FK karşılaşması futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda oynanacak mücadele, beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda TRT Spor ve Tabii platformu üzerinden de şifresiz izlenebilecek.

SARIYERSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Sarıyerspor ile Iğdır FK’yı karşı karşıya getirecek olan kritik mücadele 11 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.30’da başlayacak.

