'Tedesco' diye yazılır, 'şaşkın' diye okunur | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi?

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Lider Galatasaray'ın Beşiktaş ile berabere kalarak puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, beklediğini alamadı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken, iki ekip de liderle arasındaki puan farkını azaltma fırsatını adeta geri tepti. Spor yazarları, maçın ardından köşelerinde geceyi değerlendirdi.

TEDESCO DİYE YAZILIR "ŞAŞKIN" DİYE OKUNUR

Tedesco ilk yarının üç hayaleti Kerem, Talisca ve Szymanski’yi kesip, sahada olması gereken İsmail ile birlikte Nene ve Oğuz’la başladı ikinci yarıya. Gol gelmedikçe hoca panikledi ve 67. dakikada bütün değişikliklerini tüketti. Ki, Samsun henüz hiç oyuncu değiştirmemişti!

Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki küçük hareketliliğini saymazsak, toplamda “bir hüsran filmi” diyebiliriz. (Sadık Söztutan - Türkiye Gazetesi)

"EZE EZE DEĞİL, GÜÇ BELA KAZANIYOR"

Tedesco bir formül tutturdu gidiyor ama nereye kadar? Antalya ve Nice maçlarının kazandıran 4-1-4-1 taktiğine sarıldı İtalyan fakat skor odaklı oyun S.O.S veriyor. Zira Fenerbahçe eze eze değil, güç bela kazanıyor. Her zaman olduğu gibi “Kral Çıplak” demek bana düşsün, Tedesco kendi kuyusunu kazıyor. Günümüz futbolunda orta sahayı tek oyuncuyla tutamazsınız. İsmail olsun, Alvarez olsun, ne kadar iyi oynarsa oynasın biraz dişli bir takım sizin canınızı yakar. Olmaması olmayacağı anlamına gelmez. (Mehmet Emin Uluç - Türkiye Gazetesi)

"'FİGHT" DİYECEK BAŞKAN DA YOKTU BELKİ DE"

Samsunspor ilk önemli pozisyonunu yakaladığında 20. dakikaydı. O sürede kendi sahalarında beklediler, yavaş hareket ettiler, maçın tempo kazanmasına izin vermediler. Kendi sahasında beraberliği iyi gören bir takım vardı karşımızda. Ya da biz öyle sandık.

Bu duruşa "Biz kazanmaya geldik" mesajı geldi mi? Hayır…

Coşkusunu-isteğini kaybetmişti Fenerbahçe. Hızlı hücum kararı vermeleri gereken anlarda bile geri dönüp, rakibin erleşmesine izin veriyorlardı. "Bir şey eksikti" denemez, çok şey yoktu Fenerbahçe'de. "Fight" diyecek başkan da yoktu belki de. (Gürcan Bilgiç - Fotomaç)

"TEK GOL POZİSYONU YOK"

Bu F.Bahçe, bu futbolla, bu vurdumduymazlıkla bırakın şampiyon olmayı, şampiyonluğu bile kovalayamaz. En önemli rakibin G.Saray dün gece derbide puan kaybetmiş… Çok daha hırslı ve istekli olmalısın. Ama inanın koskoca F.Bahçe'nin maç boyu girdiği tek gol pozisyonu yok. (Ahmet Çakar - Sabah)

"TEDESCO'YA BİR UYARIM VAR..."

Sarı-lacivertliler lidere yaklaşabileceği viraj maçlarından 3 puan çıkaramıyor ne yazık ki! İşte tam olarak bu karşılaşmalar şampiyonluğu belirliyor. Tedesco'ya bir uyarım var. En-Nesyri ısrarı seni bitirir. Benden söylemesi... (Emre Bol - Fotomaç)

"TAKIMIN EN İYİSİ KALECİ TARIK'TI"

Fenerbahçe, bu sezon Kasımpaşa maçından sonraki en kötü futbolunu dün gece sergiledi. Oyuncuların tamamına yakını fizik olarak yetersizdi. Sanki F.Bahçe, Nice maçını oynamış da Samsun haftayı boş geçirmişti.

90 dakikaya baktığımızda F.Bahçe'nin kaleyi bulan tek şutu var. Belki tek pozisyonuydu ama onu da En-Nesyri, bomboş arkadaşına pas vermek yerine geri pası gibi vuruş yaptı. İlk 10-15 dakika Samsun geride bekledi. Baktı ki F.Bahçe ağır çekimde bir şey yapacağı yok başladılar hücum etmeye.

İlk devrenin golsüz bitmesi şanstı. İkinci devreye Tedesco 3 değişiklikle başladı. Bu zaten ilk 11'inin hatalı olduğunun göstergesiydi. Maç berabereyken 3 oyuncu birden almak eşyanın tabiatına aykırı. Sonra da uzatmalarla birlikte 30 dakika varken 5. hakkını da kullandı. Kötü oyunda Tedesco'nun artık kontrolü kaybettiği ortadaydı. Bir önemli hatası da iyi oynamasa da Kerem'i tutmalıydı, Nene'den hiçbir katkı gelmiyor.

Genel görüşlerime gelince… Takımın en iyisi kaleci Tarık'tı. Biraz Skriniar ayakta kalmaya çalıştı. En-Nesyri istediği topları alamıyor. Ama kendisinin de bireysel de olsa bir şeyler yapması lazım. Tek pozisyonu bencil davranarak heba etti. Samsunspor başarılı oynadı. Belki de en az 3-4 atacağı maçı gol atamadan bitirdi! (Ömer Üründül - Sabah)