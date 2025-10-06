Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereden ödenir?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için kayıt yenileme dönemi başladı. Öğrenciler bu süreçte hem almak istedikleri dersleri seçecek hem de dönem ücretlerini ödeyerek kayıtlarını aktif hale getirecek. Bu kapsamda "Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti" ve "Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ücreti nereden ödenir, nasıl yatırılır" merak ediliyor.

2025-2026 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2025-2026 öğretim yılı güz dönemi için kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim Pazartesi saat 10.00’da başladı ve 17 Ekim Cuma saat 22.00’de sona erecek. Öğrencilerin kayıtlarını yenileyebilmesi için önce ders seçimi yapması gerekiyor. Sistem, seçilen derslere göre dönem ücretini otomatik olarak hesaplıyor. Ders seçimi yapılmadan ödeme ekranı açılmıyor.

Kayıt yenileme ücreti ise programlara göre değişiyor. Anadolu Üniversitesi’nin duyurusuna göre öğrenciler, öğretim materyal ücreti, öğrenim ücreti ve öğrenci katkı payı olmak üzere üç kalem ödeme yapıyor. Borcu bulunan öğrenciler geçmiş dönem borçlarını da kapatmak zorunda. Öte yandan sadece eski borcunu ödeyen ama bu döneme ait tutarı yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

Üniversite kayıt yenileme süresinin uzatılmayacağını ve 17 Ekim 2025'ten sonra hiçbir mazeretin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR, NASIL YATIRILIR?

Kayıt yenileme işlemleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet veya öğrenci şifresiyle yapılıyor. Öğrenci ders seçimini tamamladıktan sonra sistemde oluşan ödeme bilgilerini görüntüleyerek ödemesini gerçekleştiriyor.

Ödemeler yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla; kredi kartı veya banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da Ziraat Bankası ATM’leri (kartlı veya kartsız işlem) seçenekleri ile yapılacak. Şubeden ödeme, EFT veya havale gibi yöntemlerle yapılan ödemeler kabul edilmiyor.

Ücretler 17 Ekim Cuma günü saat 22.30'a kadar yatırılması gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İşlemler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra önce almak istedikleri seçiyor. Ardından sistem otomatik olarak ödenecek tutarı hesaplıyor.