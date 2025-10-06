Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Eğirdir Gölü tarihinde ilk kez bu halde! Tekneler karaya oturdu, balıkçılık bitiyor...

Eğirdir Gölü tarihinde ilk kez bu halde! Tekneler karaya oturdu, balıkçılık bitiyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eğirdir Gölü tarihinde ilk kez bu halde! Tekneler karaya oturdu, balıkçılık bitiyor...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Tarihinde ilk kez ikiye ayrılan Eğirdir Gölü'nde balıkçılar teknelerini iskeleye yanaştıramazken, ziyaretçiler artık su yerine kara manzarasıyla karşılaşıyor. Balıkçılar teknelerini karadan yürüttüklerini söylerken "Biz burada ‘Göl yok oluyor' diye çığlık atarken, bazıları hâlâ çimleri ve asfaltları suluyor. Bu durumun artık art niyetli olduğunu düşünmeye başladık" sözleriyle tepki gösterdi.

Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü, Buzul çağından bu yana ilk kez ikiye bölündü haberleriyle gündeme geldi. Gölde son 6 yıldır alarm veren kuraklık bu sene korku ve paniğin fitilini ateşledi. 

Balıkçılar, teknelerini iskelelere yanaştıramaz hale gelirken bazı tekneler tamamen karaya oturdu. Eğirdir Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Cengiz Erdoğan, tarımsal sulamada da ciddi sorunlar yaşandığını belirtirken, gölü görmeye gelen ziyaretçilerin artık mavilikler yerine geniş kara parçalarıyla karşılaştığını söyledi.

Eğirdir Gölü tarihinde ilk kez bu halde! Tekneler karaya oturdu, balıkçılık bitiyor... - 1. Resim

TEKNELER ARTIK İSKELEYE YANAŞAMIYOR

Erdoğan, "Biz balıkçılar geçimimizi bu gölden sağlıyoruz. Gölümüz yaklaşık 5–6 yıldır sürekli çekiliyor ve şu anda geldiği nokta ortada. Suyun bu kadar azalması işlerimizi olumsuz etkiliyor. Gölde otlanma, kirlenme ve avcılık ekipmanlarını kullanma konusunda büyük zorluk yaşıyoruz. Teknelerimizi iskeleye yanaştıramaz hale geldik. Gölü görmeye gelen misafirlerimiz de artık su yerine kara görüyor. Bu da hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de bizleri çok üzüyor" dedi.

HOYRAN'DA SU SEVİYESİ SIFIRA DÜŞTÜ

Çekilmeden balıkların da olumsuz etkilendiğini belirten Erdoğan, "Yaşayabilecek alanları azaldığı için verim çok düştü. Gölün bu hale gelmesinin nedenleri arasında küresel ısınma, iklim değişikliği ve yanlış kullanım var. Gölden sürekli su çekiliyor. Kışların yağışsız geçmesi, kar yağmaması da süreci hızlandırıyor.

Yaklaşık 20 gündür Hoyran bölgesinde göl ikiye ayrılmış durumda. Su seviyesi sıfıra düştüğü için oradan geçen balıkçılar, teknelerini bırakıp yürüyerek geçebildiklerini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Eğirdir Gölü tarihinde ilk kez bu halde! Tekneler karaya oturdu, balıkçılık bitiyor... - 2. Resim

"UMUDUMUZ ALLAH'A KALDI"

"Ümidimiz artık Cenâb-ı Allah'a kaldı" diyen Erdoğan, "Eğer güzel bir kış geçirirsek belki göl yavaş yavaş toparlanabilir. Gölün bir an önce eski haline dönmesini istiyoruz çünkü bu süreçten en çok biz balıkçılar etkileniyoruz. Tarım da olumsuz etkilendi. Boğazova Köyü'nden çiftçilere kısıtlı su veriliyor, onlar da tankerlerle köylerine su taşımak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.

Eğirdir Gölü tarihinde ilk kez bu halde! Tekneler karaya oturdu, balıkçılık bitiyor... - 3. Resim

"BU DURUM ART NİYETLİ"

Bilinçsiz su kullanımının halen devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, "Gölden su çekilmeye devam ediyor. Mevcut pompalar yetmediği için şimdi 250 metrelik rampalar yapılarak gölün içine kadar girildi ve su alınmaya devam ediliyor. Biz burada ‘Göl yok oluyor' diye çığlık atarken, bazıları hâlâ çimleri ve asfaltları suluyor. Bu durumun artık art niyetli olduğunu düşünmeye başladık. Bazı teknelerimiz de su çok hızlı çekildiği için ilgilenilmedi ve karaya saplanıp kaldılar. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

İngilizlerin İstanbul'a ilk saldırısı: İngiltere'nin Osmanlı politikasını değiştiren tarihi 1807 harekatı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da pes dedirten ilan! Emekliye ev yok dedi, gerekçesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı - YaşamSosyal medya bu ilanı konuşuyor!Başkentlilerin su çilesi devam ediyor! Vatandaşlar ellerinde bidon kuyruklara giriyor - YaşamBaşkentlilerin su çilesi devam ediyor!Kimse nasıl olduğunu anlamadı! Küçük çocuğun boğazından 19 mıknatıs çıktı - YaşamKüçük çocuğun boğazından 19 mıknatıs çıktı9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti! Ordu'da saklı bir turizm cenneti - Yaşam9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti!Şanlıurfa'da görüldü, nesli tükenme altında! Güvenlik kamerasına takıldı - YaşamŞanlıurfa'da görüldü, nesli tükenme altında!Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı - Yaşam10 yıl sonra duygulandıran manzara
Sonraki Haber Yükleniyor...