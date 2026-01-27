Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, yıllık basın toplantısında Türkiye ile değerlendirmelere de yer verdi.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında “fantastik” diyebileceği bir ilişkinin olduğunu belirten Konakovic, İstanbul’daki Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın iyi geçtiğini dile getirerek, “Türkiye, bir süper güçtür. Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye, uluslararası sahnede tamamen ön plana çıkmıştır. Fidan’ın bu organizasyonu düzenlemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun gündemine rağmen bizlere zaman ayırarak her ülkeyi tek tek ele alması, Türkiye’nin Batı Balkanlara verdiği önemi açıkça göstermektedir” dedi.





