Türkiye Gazetesi
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic: Türkiye süper güç!
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, yıllık basın toplantısında Türkiye ile değerlendirmelere de yer verdi.
Özetle DinleBosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic: Türkiye s...
Kaydet
Gündem az önce
Konakovic, Türkiye ile Bosna Hersek arasında ‘fantastik’ bir ilişkinin olduğunu belirtti.
- Konakovic, İstanbul’daki Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın iyi geçtiğini söyledi.
- Konakovic, Türkiye’yi ‘bir süper güç’ olarak nitelendirdi.
- Konakovic, Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye’nin uluslararası sahnede ön plana çıktığını belirtti.
- Konakovic, Fidan’ın bu organizasyonu düzenlemesini ve Erdoğan’ın her ülkeyi tek tek ele almasını Türkiye’nin Batı Balkanlara verdiği önemi gösterdiğini söyledi.
0:00 0:00
1x
Türkiye ile Bosna Hersek arasında “fantastik” diyebileceği bir ilişkinin olduğunu belirten Konakovic, İstanbul’daki Balkan Barış Platformu 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın iyi geçtiğini dile getirerek, “Türkiye, bir süper güçtür. Suriye ve bölgedeki gelişmelerin ardından Türkiye, uluslararası sahnede tamamen ön plana çıkmıştır. Fidan’ın bu organizasyonu düzenlemesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun gündemine rağmen bizlere zaman ayırarak her ülkeyi tek tek ele alması, Türkiye’nin Batı Balkanlara verdiği önemi açıkça göstermektedir” dedi.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Dost ülke 2026'da 100 yeni petrol ve doğal gaz kuyusu açacak! Türkiye ile enerji ortaklığı sürecek
Bizi Takip Edin
YORUMLAR