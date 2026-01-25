Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, yıldız ismin ayrılığını veto etti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Avrupa'dan talipleri olan 25 yaşındaki stoper oyuncusu Emirhan Topçu'nun gidişine izin vermedi.
Avrupa'dan birçok kulübün Beşiktaş'ın savunmacısı Emirhan Topçu’ya talip olduğu ancak Sergen Yalçın'ın transfere onay vermediği ileri sürüldü.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Edin Dzeko ve Kenan Karaman attı, Schalke puanı aldı
YALÇIN VETO ETTİ
İtalyan ve Fransız ekiplerinin Emirhan Topçu’yu kadrosuna katmak istediği ancak Yalçın'ın veto ettiği öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın gidişine sıcak bakmadığı Emirhan Topçu’nun ayrılığına izin vermeyecek.
ŞİMDİ GİT, YAZIN GEL
Milli stopere gelen tekliflere “yaz döneminde” görüşelim cevabı verilecek.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR