Son dönemde getirisi yüksek olduğu gerekçesiyle yatırımcıların ilgisini çeken gümüş alım ve satımına, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni düzenlemeler getirildi.

HABER MERKEZİ - Bakanlık, özellikle internet üzerinden mevzuata aykırı şekilde küçük şeffaf poşetler ya da plastik kavanozlar içerisinde yapılan granül gümüş olarak nitelendirilen saf gümüş satışlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından sektör temsilcilerine gönderilen uyarı yazısında, yurt içinde yalnızca Darphane, Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler ve Borsa İstanbul AŞ tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan dışarıda yerleşik rafinerilerce üretilmiş standart işlenmemiş kıymetli madenlerin alım satımının yapılabileceği hatırlatıldı.

Granül gümüşe sıkı denetim! İnternette plastik poşet veya kavanoz ile alınıyordu

YASAL ADIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Bakanlığa yapılan bildirimlerde mevzuata aykırı gümüş satışlarının tespit edildiği ve ilgili işlemler için gerekli yasal adımların başlatıldığı belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre, satışı yapılacak granül şeklindeki standart işlenmemiş gümüşler, granül torbasında ve mühürlü olarak piyasaya sunulacak.

Torbanın üzerinde ayar, ağırlık, rafineri ismi veya amblemi, “Granül Gümüş” veya “Silver Granules” ibaresi ile üretim tarihi bulunacak. Bu şartları sağlamayan granül gümüşlerin alım satımı yasaklanacak. Kurallara aykırı alım satım işlemleri tespit edildiğinde, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun çerçevesinde yasal işlem uygulanacak.

