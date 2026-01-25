Türkiye Gazetesi
Edin Dzeko ve Kenan Karaman attı, Schalke puanı aldı
Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Edin Dzeko ve Kenan Karaman'ın birer gol attığı maçta Schalke 04, 2-0 geriden gelerek Kaiserslautern ile 2-2 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Schalke 04, Kaiserslautern'i konuk etti.
Veltins Arena'da oynanan müsabakada 2-0 geriye düşen Schalke 04, 87. dakikada Edin Dzeko ve 90. dakikada Kenan Karaman'ın golleriyle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Konuk ekip Kaiserslautern'in gollerini ise 61 ve 84. dakikalarda Ivan Prtajin kaydetti.
Bu sonuçla ligde puanını 39 yapan Schalke 04, liderliğini devam ettirdi. Kaiserslautern ise 31 puanla 6. sırada yer aldı.
