Türkiye’nin doğusundan batısına uzanan 68 bin kilometrelik kara yolu ağı hem lojistiğin omurgası oldu hem de ekonomik değeri 180 milyar dolara ulaştı. Bunun 44 milyar dolarlık kısmını Yap-İşlet-Devret projeleri oluştururken, 2025’te tamamlanan yeni yol, köprü ve tünellerle ağın kapasitesi büyüdü; akıllı ulaşım sistemleriyle dijital dönüşüm de hız kazandı.

CEMAL EMRE KURT - Türkiye’de son yıllarda yapılan yatırımlar ulaştırma altyapısının kapasitesini önemli ölçüde artırırken kara yolları dev bir ekonomik varlığa dönüştü.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerine göre Türkiye’deki kara yolu ağının toplam ekonomik değeri yaklaşık 180 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu büyüklüğün yaklaşık 44 milyar dolarlık kısmı, Kamu-Özel İş birliği (Yap- İşlet-Devret) projeleri. KGM sorumluluğundaki yol ağı 3 bin 796 kilometre otoyol, 30 bin 786 kilometre devlet yolu ve 33 bin 928 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 510 kilometreye ulaşırken Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine uzanan geniş ağ, yük ve yolcu taşımacılığında lojistik sistemin en önemli omurgasını oluşturdu.

SADECE YOLLAR YAPILMIYOR STANDARTLARI DA YÜKSELİYOR

2025 yılı boyunca kara yolu ağını güçlendiren çok sayıda proje tamamlanarak kara yolu altyapısına yönelik yatırımlar hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda 319 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Ayrıca toplam 21,3 kilometre uzunluğunda 175 köprü ile 57,2 kilometre uzunluğunda 26 tünel inşa edildi. Bunun yanı sıra 1069 kilometre bitümlü sıcak karışım asfalt ve 5 bin 290 kilometre sathi kaplama yol yapım ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Böylece hem yeni yollar inşa edildi hem de mevcut yolların standartları yükseltildi. KGM’nin 2025’te toplam harcaması 439,9 milyar liraya ulaştı. Bunun en önemli kısmı ise 289,9 milyar liralık yatırım harcaması. Yatırımlar içinde 56,2 milyar liralık kamulaştırma gideri de dikkat çekti. Yeni otoyollar, çevre yolları ve bağlantı yolları için yapılan kamulaştırmalar, projelerin maliyetinde önemli bir pay oluşturdu.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ

Kara yolu yönetiminde dijital dönüşüme yönelik çalışmaların da hız kazandı. Trafik verilerinin anlık olarak analiz edilmesini sağlayacak akıllı ulaşım sistemleri yazılım platformu üzerinde çalışmaların sürdüğü ve test aşamasında olduğu bildirildi. Bu sistem sayesinde trafik akışının daha etkin yönetilmesi, yol güvenliğinin artırılması ve ulaştırma altyapısının dijital olarak izlenmesi hedefleniyor.

768 MİLYON SAAT ZAMAN TASARRUFU SAĞLANDI

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin yol ağı sayesinde bugüne kadar 768 milyon saat zaman, 2 milyar 520 milyon litre akaryakıt tasarrufunun yanı sıra 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği 6,3 milyon ton karbon emisyonu da atmosferden atıldı.

TÜRKİYE HIZLI TRENİ SEVDİ! YHT İLE 110 MİLYON YOLCU TAŞINDI

n Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yüksek hızlı tren hattı olan Ankara-Eskişehir YHT’nin 17 yılı geride bıraktığını bildirdi. Türkiye’de yüksek hızlı trenlerle yaklaşık 110 milyon yolcunun seyahat ettiğini açıklayan Uraloğlu, YHT hat uzunluğunun ise 2 bin 251 kilometreye ulaştığını ifade etti. Günlük ortalama 34 bin yolcunun yüksek hızlı trenleri kullandığını aktaran Uraloğlu, yolcu yoğunluğuna ilişkin şu bilgileri verdi:

Ankara-İstanbul hattında 16 bin 723, Konya-İstanbul hattında 4 bin 517, Ankara-Konya hattında 3 bin 665, Ankara-Sivas hattında bin 852, İstanbul-Sivas hattında 1.590, Ankara-Karaman 1.539, İstanbul-Karaman 1.413, Ankara-Eskişehir hattında 1.189 ve Eskişehir-İstanbul hattında 857 yolcu günlük seyahat ediyor.

Yatırımların sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, Türkiye’de demir yolu ağının 2028 yılına kadar 17 bin 287 kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.



