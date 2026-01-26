Piyasalarda son dakika! 26 Ocak 2026 gram altın fiyatı 7.105 TL ile zirve tazeledi. Ons altın ilk defa 5.000 doları aştı ve TSİ 06:00’ya kadar olan işlemlerde 5.093 doları görerek rekor kırdı. Gümüş %5’in üzerinde primle en yüksek 109,50 doları test etti. Grönland endişeleri ve Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken; ABD’nin Kanada’ya %100 gümrük vergisi tehdidi ve Beyaz Saray’da yeniden “kapanma” endişeleri güvenli liman alımlarını destekliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya da rekorlarla başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ilk işlemlerde 5.085 doları test ederek zirve tazeledi. Geçen hafta 4.987 dolardan kapanış yapan ons altın, böylece tarihinde ilk defa 5.000 dolar seviyesinin de üzerine çıkmış oldu.

26 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram altını da yeni zirvelere taşıyor. 26 Ocak 2026 gram altın fiyatı (TSİ 06:00’ya kadar gerçekleşen işlemler itibarıyla) 7.105 TL’yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 7.225 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.775 TL’den gerçekleşiyor.

GÜMÜŞ DE YÜKSELİYOR

Bu arada geçen hafta 100 dolar eşiğini ilk defa aşan ons gümüş de yeni haftaya hızlı başladı. İlk işlemlerde gümüş yüzde 5’in de üzerinde prim yaparak 109,50 dolar seviyesine yöneldi.

Gümüş sadece cuma günü işlemlerinde %7,48 gibi ciddi bir primle 103,38 dolardan kapanış yapmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI Altın ve gümüş ne diyor?

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Piyasalarda kıymetli metallerdeki son yükselişin özellikle jeopolitik risklerden kaynaklanan güvenli liman talebi sebebiyle yükseldiği belirtiliyor.

Son olarak ABD Başkanı Trump, Kanada ile Çin arasında “daha düşük vergili ticaret” anlaşmasına tepki gösterdi. Trump, böyle bir anlaşmanın hayata geçmesi halinde Kanada'nın ABD'ye yaptığı ihracatın tamamına %100 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamalar “ticaret savaşları” huzursuzluğunu artırarak kıymetli metallerdeki yükselişi daha da hızlandırdı.

ABD’DE YİNE “KAPANMA” RİSKİ

Bu arada ABD’nin Minneapolis kentindeki bir göçmenlik operasyonu sırasında 37 yaşındaki hemşire Alex Pretti’nin öldürülmesi; ülkede Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) operasyonlarını yeniden tartışma konusu yaptı.

Demokrat senatörler, ICE’nin yetkilerinin sınırlandırılması ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma talebiyle, İç Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesine onay vermedi. Anlaşma sağlanamaması halinde, bütçenin Senato’dan geçmesi için gerekli oy sayısına ulaşılmasının zorlaşacağı ve ABD hükümetinin bazı bölümlerinin yeniden kapanma riski ile karşılaşabileceği ifade ediliyor. Bu gelişmeler de piyasalarda güvenli liman talebinin artmasını destekliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEREYE?

Analistler, son gelişmelere ek olarak Rusya-Ukrayna arasında BAE’deki müzakerelerden henüz bir sonuç alınamadığını, ABD’nin Grönland konusundaki ısrarlarının da devam ettiğini belirterek; kıymetli metallerde yaşanan yükselişin devam edebileceğini, kâr satışlarının da gelebileceğini ancak muhtemel düşüşlerin yeniden alım ilgisiyle karşılanabileceği görüşünü dile getiriyor.

Son olarak geçen hafta Goldman Sachs, merkez bankaları ve ETF’ler kanalıyla artan altın talebine dikkat çekerek; bu yıl sadece merkez bankası alımlarının aylık ortalama 60 ton olabileceğini öngördü ve 2026 ons altın hedefini 5.400 dolara çıkardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası