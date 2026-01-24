Gümüş, son yılların şampiyonu oldu, ons fiyatı tarihte ilk kez 100 doları aştı. Uzman isim İslam Memiş, kısa vadede yatırımcılara dikkat uyarısında bulundu.

Değerli metaller piyasasında gümüş, son yılların en dikkat çeken yatırım aracı oldu. Altına kıyasla yıllardır düşük seviyelerde olan gümüş, son zamanlarda yatırımcıları sevindiriyor. Konuya ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan İslam Memiş, gümüşün sadece bir yatırım aracı olmadığını, endüstriyel kullanım ve fiziki talebin fiyatları etkileyen önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

Memiş “Gümüş zaten yıllardır altına kıyasla düşük bir seviyedeydi. Altın-gümüş rasyosu geçen yıl 100 seviyesindeydi. Artık normalleşme sürecine girdi ve fiziki anlamda dünyanın oldukça fazla ihtiyacı var. Bu ihtiyaç her geçen gün artıyor. Sadece bir yatırım aracı olarak görmüyoruz gümüşü. Özellikle tıp alanında, güneş panellerinde kullanılıyor. Dünyanın enerjiye ciddi bir ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞTE TARİHTE İLK! Gümüşün değerlenmesinde Çin’in ihracat yasağının da etkili olduğuna dikkat çeken Memiş, “Geçen yıl 100 seviyesinde olan altın-gümüş rasyosu şu anda 50 seviyesinin altında. Hem 2025’in şampiyonu oldu hem de son 5 yılın lideri gümüş. Gram altının getirisi %1140 civarındayken, gümüşün getirisi %1400 civarında. Tarihte ilk kez ons başına 100 doları aştı, haftayı 102,5 dolardan tamamladı. Gram tarafında kapanış rakamımız 143 lira” ifadelerini kullandı.

Memiş, değerli metallerde jeopolitik gelişmelerin fiyatları doğrudan etkilediğini hatırlatarak, “Politik gerilimler, küresel ekonomideki belirsizlikler ve merkez bankalarının yönlendirmeleri yatırımcıları altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yöneltiyor” diye ekledi.

GÜMÜŞTE SABREDEN KAZANIR Ancak Memiş, gümüşün kısa vadeli hareketlerine karşı yatırımcıları uyardı: “Kısa vadeli dikkat diyoruz çünkü yaklaşık 2 aydır gümüş, düzeltme hareketlerini sağlıklı olarak yapmadan yoluna devam etti. Piyasalarda her zaman teknik düzeltmeler ve kar satışları olması lazım. Bu sağlıklı yükselişlerin devamı için gümüş tarafında bu satışları henüz görmedik. Gümüş, altına kıyasla hikayesi farklı, sabır isteyen bir yatırım aracıdır. Sert hareketler gerçekleşir. Geçen yıl %200 getiri sağladı, ons tarafında %151 getiri sağladı ama bu getiriyi cebine koyanlar 9 ay bekledi. Kısa vadede alım yapacak yatırımcılar ters köşe olabilir.”

Gümüşte teknik seviyeleri de değerlendiren Memiş, destek ve direnç noktalarına dikkat çekti: “Aşağıda 85 dolar güçlü destek, yukarıda ise 107–110 dolar direnç seviyeleri var. Eğer 110 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa, 120 dolar seviyesinin önü açılmış olacak. Ancak önce kar satışları ve düzeltme hareketlerinin gerçekleşmesi gerekiyor”

Haberle İlgili Daha Fazlası