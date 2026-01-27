Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın pilot ekip lideri Elif Ergin, aynı zamanda AKINCI TİHA pilotluk eğitimleri veriyor.

Gökyüzü serüvenine Bayraktar TB2 ile başlayan Ergin; “Bayraktar TB2, AKINCI ve KIZILELMA’yı uçuruyorum. KIZILELMA’nın yarının oyun kurucusu olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemin menfaati için böyle bir sistemde yer almak benim için büyük bir gurur ve mutluluk. Özellikle genç kadın kardeşlerimiz, hayallerini ufkun ötesine taşımaktan vazgeçmesinler” dedi.

Çelik pençelerin yerdeki pilotu! Göklerin dişi kartalı

Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde konuşan Elif Ergin, “Harita mühendisiyim aynı zamanda matematik eğitimi aldım. Coğrafi bilgi teknolojilerinde yüksek lisansımı yaptım. Bir süre yurt dışında çalıştım. Daha sonra buraya gelerek Baykar ailesine katıldım” diye konuştu. Beş yıldır İHA pilotluğu yaptığını belirten Ergin, “Bugün AKINCI’ya baktığımız zaman operasyonel irtifası taşıdığı mühimmat kapasitesi hava da kalma süresi ve diğer pek çok teknik özelliği ile birlikte aslında vatan semalarımızda yorulmaz bir gözcü ve stratejik bir güç” ifadesini kullandı.

