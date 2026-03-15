İhlas Haber Ajansı
Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.
Spor 50 dk önce
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı dahil olmak üzere günün maçlarının hakem ve VAR görevlileri duyuruldu.
- Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk olacak ve maçın hakemi Yasin Kol olacak.
- Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Erkan Engin olacak.
- Saat 16.00'da oynanacak Kasımpaşa - Eyüpspor maçının VAR hakemi Kadir Sağlam olacak.
- Saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Davut Dakul Çelik olacak.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak, AVAR'da ise Candaş Elbil eşlik edecek.
VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Bugün saat 16.00'da başlayacak Kasımpaşa - Eyüpspor maçında VAR'da Kadir Sağlam, saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - Kayserispor maçında ise VAR'da Davut Dakul Çelik görev yapacak.
