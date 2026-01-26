Kaydet

Tokat’ın Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil bir evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması sayesinde yangın üst katlara ve çevre binalara sıçramadan söndürülürken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Evin giriş katında maddi hasarın oluştuğu yangının kesin çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ediyor.

