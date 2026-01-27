Alanya’da iki grup arasında çıkan alacak verecek tartışması bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüştü. 7 kişinin yaralandığı olayda 3 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Alanya’nın Saray Mahallesi Nergis Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede bıçaklı ve zincirli kavgaya dönüşen olayda 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

KAÇAN ZANLILAR YAKALANDI

Olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, otomobille olay yerinden kaçarken polis kovalamacası sonucu Hacet Mahallesi’nde durdurularak gözaltına alındı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları tespit edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G. ve HG adlı 7 şüpheli Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.



Adliyedeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.G, A.D ve H.D. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 2'si nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla diğer 2'si savcılıkça serbest bırakıldı.

