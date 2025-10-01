Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İstanbul da kuraklıktan nasibini aldı! En büyük baraj bile alarm veriyor

İstanbul da kuraklıktan nasibini aldı! En büyük baraj bile alarm veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul da kuraklıktan nasibini aldı! En büyük baraj bile alarm veriyor
İstanbul, Kuraklık, Barajlar, Ömerli Barajı, İSKİ, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Megakentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları alarm verirken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) güncel verilerine göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 28'e kadar düştü. İstanbul'un en büyük barajı Ömerli'de de doluluk oranı yüzde 20'nin altına geriledi.

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları çok düşük seviyelere geriledi.

İstanbul da kuraklıktan nasibini aldı! En büyük baraj bile alarm veriyor - 1. Resim

Megakentin en büyük barajı olan Ömerli'de doluluk oranı yüzde 19 olarak ölçülürken, Alibey Barajı'nda bu oran yüzde 16'ya kadar düştü.

İstanbul da kuraklıktan nasibini aldı! En büyük baraj bile alarm veriyor - 2. Resim

KAZANDERE KURUMA NOKTASINDA

Büyükçekmece yüzde 32, Terkos yüzde 34, Darlık yüzde 43, Elmalı yüzde 50, Istrancalar yüzde 21, Pabuçdere yüzde 16, Sazlıdere yüzde 30 seviyelerinde kaldı. Kazandere ise yüzde 1 doluluk oranıyla adeta kuruma noktasına geldi.

İstanbul da kuraklıktan nasibini aldı! En büyük baraj bile alarm veriyor - 3. Resim

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte yağışların azalması, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve artan nüfusla birlikte su tüketiminin yükselmesi, İstanbul'un barajlarını kritik seviyelere taşıdı. Özellikle Kazandere ve Pabuçdere gibi Trakya bölgesindeki küçük barajların su seviyelerinin düşmesi, kentin su rezervini doğrudan etkiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nijerya'da yolcu taşıyan tekne alabora oldu! Çok sayıda ölü ve kayıp varDoğurduğu bebeği köprü altına gömdü! İzmir'deki olayın detayları kan dondurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dikenli incir üretimi yaygınlaşıyor! Bakımı kolay, hastalığı yok ve susuzluğa dayanıklı - YaşamSusuzluğa bile dayanıklı! Sipariş yağıyorÇocuklar için boğulma riski var! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, ünlü markanın ürünü toplatılıyor - YaşamÇocuklar için boğulma riski var! Raflardan toplatılıyorİzmir'de kesinti devam ediyor! Yeni açıklama geldi, 2 hafta daha sürecek - Yaşamİzmir'de kesinti devam ediyor! 2 hafta daha sürecek...3 bin kilometrelik umre serüveni: Babasıyla kurduğu hayali yalnız gerçekleştirecek - Yaşam3 bin kilometrelik umre serüveni: Babasıyla kurduğu hayali yalnız gerçekleştirecekİklim krizine karşı yeni kahve türleri! Üretim alanları daha da genişleyebilir - Yaşamİklim krizine karşı yeni kahve türleriBurdur'da şehri saran koku paniğe neden oldu! Sebebi belediye anonsu ile ortaya çıktı - YaşamŞehri saran koku paniğe neden oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...