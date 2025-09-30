Gelingüllü'de kuraklığın vahim tablosu! Artık hayvanlar otluyor...

Türkiye, son yıllarda artan kuraklık nedeniyle büyük bir su kriziyle karşı karşıya. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte sadece 6 günlük su kaldığını açıklarken, İzmir’de bu yaz yaşanan planlı su kesintileri büyük gündem oluşturmuştu.

Yurdun dört bir yanında etkisini gösteren kuraklık Yozgat'ın Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı'nı da vurdu. Bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi büyük ölçüde düştü.

GELİNGÜLLÜ BARAJI KURUDU, OTLAK OLDU

Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gelingüllü Barajı’nın büyük oranda kuruduğu ve ortaya çıkan geniş alanlarda koyun sürülerinin otlatıldığı görüldü.

Kuraklığın şiddetini gözler önüne seren görüntülerde, baraj havzasındaki çatlamış toprak ve hayvanların yayıldığı alan dikkat çekti.

"SULAR ÇEKİLİNCE DAVAR OTLATIYORUZ"

Esenli köyünde yaşayan Ali Sipahi, suyun çekilmesiyle birlikte barajın tabanında yeşeren alanların hayvanlarını otlatmak için kullanıldığını belirterek, "Esenli köyünde oturuyorum, sular çekilince yeşilliklerde davarları otlatıyoruz" dedi.