Gelingüllü'de kuraklığın vahim tablosu! Artık hayvanlar otluyor...

Gelingüllü'de kuraklığın vahim tablosu! Artık hayvanlar otluyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kuraklık, Su Krizi, Hayvancılık, Yozgat, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’taki Gelingüllü Barajı, aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle kurudu. Barajın çatlayan zemininde yeşeren otlar, çevre köylerden gelen sürülerin otlağına dönüştü.

Türkiye, son yıllarda artan kuraklık nedeniyle büyük bir su kriziyle karşı karşıya. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte sadece 6 günlük su kaldığını açıklarken, İzmir’de bu yaz yaşanan planlı su kesintileri büyük gündem oluşturmuştu.

Gelingüllü'de kuraklık vahim tablosu! Artık hayvanlar otluyor... - 1. Resim

Yurdun dört bir yanında etkisini gösteren kuraklık Yozgat'ın Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı'nı da vurdu. Bu yıl etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi büyük ölçüde düştü. 

Gelingüllü'de kuraklık vahim tablosu! Artık hayvanlar otluyor... - 2. Resim

GELİNGÜLLÜ BARAJI KURUDU, OTLAK OLDU

Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gelingüllü Barajı’nın büyük oranda kuruduğu ve ortaya çıkan geniş alanlarda koyun sürülerinin otlatıldığı görüldü.

Kuraklığın şiddetini gözler önüne seren görüntülerde, baraj havzasındaki çatlamış toprak ve hayvanların yayıldığı alan dikkat çekti.

Gelingüllü'de kuraklık vahim tablosu! Artık hayvanlar otluyor... - 3. Resim

"SULAR ÇEKİLİNCE DAVAR OTLATIYORUZ"

Esenli köyünde yaşayan Ali Sipahi, suyun çekilmesiyle birlikte barajın tabanında yeşeren alanların hayvanlarını otlatmak için kullanıldığını belirterek, "Esenli köyünde oturuyorum, sular çekilince yeşilliklerde davarları otlatıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

