İstanbul'un suyu tükeniyor! Barajlarda kritik seviye

Güncelleme:
Gündem Haberleri

Kurak geçen ilkbahar ve yaz aylarının ardından İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 30'un altına indi. Kazandere Barajı’nda su seviyesi yüzde 2,41’e gerilerken, baraj tamamen kurudu.

İlkbahar ve yaz mevsimlerinin kurak geçmesi nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi ciddi oranda düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kent genelindeki 10 barajda doluluk oranı yüzde 29,87 seviyesine geriledi. Bu barajlardan biri olan ve Trakya'dan İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nda ise adeta kuraklık tablosu yaşanıyor.

BARAJ DİP SEVİYEYİ GÖRDÜ

Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarında bulunan Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2,41'e kadar geriledi, baraj adeta dip seviyeyi gördü.

Sadece Kazandere değil; Pabuçdere ve Istrancalar gibi diğer Trakya barajlarında da su seviyesi kritik düzeylere gerilemiş durumda.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin arşiv verileri, son yıllarda yaşanan değişimi net şekilde ortaya koydu. 25 Eylül tarihli geçmiş verilere göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şu şekilde:

  • 2015: %63,12
  • 2016: %46,11
  • 2017: %55,04
  • 2018: %55,95
  • 2019: %50,92
  • 2020: %38,96
  • 2021: %52,25
  • 2022: %50,20
  • 2023: %23,35
  • 2024: %39,84

BARAJLARDAKİ GÜNCEL DURUM

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:

  • Elmalı: 51,2
  • Darlık: 44,09
  • Terkos: 36,04
  • Büyükçekmece: 33,7
  • Sazlıdere: 31,51
  • Ömerli: 21,49
  • Istrancalar: 21,05
  • Pabuçdere: 18,11
  • Alibey: 17,66
  • Kazandere: 2,41

İstanbul'un suyu tükeniyor! Barajlarda kritik seviye - 1. Resim

Güllü'nün ölümü hakkında yeni iddia! Hastane fotoğraflarını paylaşıp açıkladılar
