Yunanistan, Lozan'ı takmıyor! Batı Trakya'daki Türk okullarının sayısı 83'e düştü

Yunanistan, 2025-2026 eğitim yılı öncesi Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait üç okulu daha kapattı.

Yunanistan Eğitim Bakanlığının, Rodop iline bağlı Mehrikoz ve Kardere ile Meriç iline bağlı Hasanlar köylerindeki Türk azınlık ilkokullarını kapatma kararına Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) tepki gösterdi. BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet, imzasıyla yayımlanan açıklamada, alınan kararların Lozan Antlaşması’na aykırı olduğu vurgulandı ve azınlık toplumunda derin üzüntü ve kırgınlık oluşturduğu ifade edildi.

AZINLIK OKULU SAYISI 210'DAN 83'E DÜŞTÜ

Açıklamada, son 20 yılda azınlık okulu sayısının 210’dan 83’e düştüğüne dikkat çekilerek, okul kapatmalarının pedagojik değil, sistematik bir daraltma politikası olduğu belirtildi. BTTÖB, “geçici kapatma” adı altında alınan kararların kalıcı hâle geldiğini ve Musaköy ile Hacımustafaköy’deki okulların bu duruma örnek teşkil ettiğini hatırlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

