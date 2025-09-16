Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'un barajlarında hayati seviyeler! İçme suyu riske girebilir

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye genelindeki barajlarda su seviyesi kritik seviyelere düştü. Mevsimin sonra ermesiyle Eylül ayında yağışların artması ve barajların dolması bekleniyor. Bugün açıklanan verilere göre ise, genel doluluk oranının hayati seviyelerde olduğu gözler önüne serildi. Megakentte genel doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü.

Yaz aylarında yağışların yetersiz kalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki su seviyeleri hızla geriliyor.

İstanbul'un barajlarında hayati seviyeler! İçme suyu riske girebilir - 1. Resim

HAYATİ SEVİYELER: ÖMERLİ BARAJI 27'YE DÜŞTÜ

Kentte en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 27'ye düştü. Havadan çekilen görüntülerde, baraj kıyılarında suyun metrelerce çekildiği, geniş alanların kuruduğu gözlendi.

Görüntüler, İstanbul'un en önemli barajında kuraklığın boyutunu ortaya koydu.

Öte yandan, Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 55,68, Darlık'ta yüzde 47, Terkos'ta yüzde 40, Alibey'de yüzde 21, Kazandere'de ise yüzde 8 olarak kaydedildi. İSKİ verilerine göre son bir ayda barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 13 oranında azaldı.

İstanbul'un barajlarında hayati seviyeler! İçme suyu riske girebilir - 2. Resim

Ömerli Barajı'nın havadan çekilen görüntüler, kıyılarda yaşanan çekilmeyi gözler önüne sererken, İstanbullulara yaklaşan tehlike konusunda uyarı niteliği taşıyor.

Işık Ökte kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü ekonomist gözaltında!
