İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı alarm veriyor! Kıyıları köpük bastı, suyun rengi değişti

İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı alarm veriyor! Kıyıları köpük bastı, suyun rengi değişti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;a su sağlayan Terkos Barajı alarm veriyor! Kıyıları köpük bastı, suyun rengi değişti
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Terkos Barajı’nda bazı bölgelerde suyun rengi yeşile dönerken, kıyı kesimlerinde köpükler oluştu.

İstanbul'daki Terkos Barajı'nda suyun bazı bölümleri renk değiştirirken kıyı kesimlerinde köpükler görüldü.

Kente su sağlayan, Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.

İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı alarm veriyor! Kıyıları köpük bastı, suyun rengi değişti - 1. Resim

KIYI KESİMLERİNDE KÖPÜKLER DİKKAT ÇEKTİ

Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti. Suda fark edilen renk değişimi dronla havadan görüntülendi.

İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı alarm veriyor! Kıyıları köpük bastı, suyun rengi değişti - 2. Resim

