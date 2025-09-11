İstanbul'a su sağlayan Terkos Barajı alarm veriyor! Kıyıları köpük bastı, suyun rengi değişti
İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Terkos Barajı’nda bazı bölgelerde suyun rengi yeşile dönerken, kıyı kesimlerinde köpükler oluştu.
Kente su sağlayan, Arnavutköy ilçesindeki barajın bazı bölgelerinde suyun rengi yeşile döndü.
KIYI KESİMLERİNDE KÖPÜKLER DİKKAT ÇEKTİ
Baraj gölünün özellikle kıyı kesimlerinde köpüklerin yer alması dikkati çekti. Suda fark edilen renk değişimi dronla havadan görüntülendi.
