İstanbulkart'ta 30 yaş üstü öğrencilere düzenleme: İşte yeni şartlar!

İstanbulkart’ta 30 yaş üstü öğrencilere düzenleme: İşte yeni şartlar!


- Güncelleme:
İstanbulkart’ta 30 yaş üstü öğrencilere düzenleme: İşte yeni şartlar!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Meclisi, 30 yaşından gün alan yüksek lisans ve üstü öğrencilerin toplu ulaşım indiriminden yararlanabilmesi için yeni şartlar getirdi. Öğrencilerin e-Devlet üzerinden aktif öğrenci olduklarını belgelemeleri ve SGK’da çalışan ya da işyeri sahibi olmadıklarını kanıtlamaları gerekecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 30 yaşından gün alan öğrencilerin toplu ulaşım indiriminden faydalanmasına ilişkin yeni düzenlemeleri görüştü. Yüksek lisans ve üstü eğitim gören öğrencilerin indirimden yararlanabilmesi için bazı kriterler getirildi.

MAHKEME KARARI SONRASI 30 YAŞ ÜSTÜ ÖRENCİLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 2024 yılında alınan ve 30 yaşından büyük öğrencilerin indirim oranını yüzde 10’a düşüren kararı iptal etmişti. Bunun üzerine İBB Meclisi, “Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi” kapsamında yeni şartları gündemine aldı.

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ ŞARTLAR

Artık 30 yaşından gün alan, yüksek lisans ve üstü eğitim gören öğrenciler, bazı koşulları sağladıklarında 30 yaş altındaki öğrencilerle aynı indirimden yararlanabilecek.

İndirim hakkı için gerekli şartlar:

  • Aktif öğrenci olmak (yüksek lisans ve üstü eğitim düzeyinde)
  • E-Devlet çıktısı ile eğitim durumunu belgelemek
  • SGK bünyesinde çalışmamak
  • İşyeri sahibi veya ortağı olmamak

Bu koşulları sağlayan öğrenciler, toplu ulaşımda öğrenci indiriminden faydalanabilecek.

İstanbulkart’ta 30 yaş üstü öğrencilere düzenleme: İşte yeni şartlar! - 1. Resim

İSTANBULKART İNDİRİMİNDE ISRAR EDİLDİ

Meclis gündeminde ayrıca, “30 yaşından gün almış öğrencilere tam bilet bedellerinde yüzde 10 indirim uygulanır” maddesi de tekrar gündeme geldi. Ancak mahkeme kararı sonrası yüksek lisans ve üstü eğitim gören öğrenciler için istisnalar getirildi.

ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

30 yaş üstü öğrencilerin indirimden yararlanabilmeleri için:

  • E-Devlet üzerinden eğitim durumunu belgelemeleri,
  • SGK’da aktif çalışan veya işyeri sahibi olmadıklarını kanıtlamaları gerekiyor.

Bu belgelerle başvuran öğrenciler, öğrenci İstanbulkartı ile ulaşım indiriminden faydalanabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

