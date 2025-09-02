İstanbulkart öğrenci akbili 30 yaş sınırı kalktı mı, 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? Gerekli belgeler açıklandı!

İstanbulkart öğrenci akbili 30 yaş sınırı kalktı mı, 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbul’da yaklaşık bir yıldır gündemde olan düzenleme sonunda yürürlüğe girdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 yaş üstü öğrencilerin toplu taşıma indiriminden yararlanabilmesinin önündeki engelin kaldırıldığını duyurdu.

İSTANBULKART ÖĞRENCİ AKBİLİ 30 YAŞ SINIRI KALKTI MI?

İstanbul’da uzun süredir gündemde olan öğrenci İstanbulkart yaş sınırıyla ilgili beklenen gelişme resmen duyuruldu. Daha önce 30 yaşını aşmış öğrenciler indirimli toplu taşıma hakkından yararlanamıyordu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yaptığı açıklamada, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından 30 yaş üstü öğrencilerin de artık indirimli ulaşım kullanabileceğini belirtti.

İstanbulkart öğrenci akbili 30 yaş sınırı kalktı.

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

İndirimli öğrenci İstanbulkartı için geçiş bedeli 13,18 TL olarak belirlenirken, aylık abonman bedeli 381 TL olarak uygulanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte öğrenciler yaş sınırı gözetilmeksizin belirlenen tarifeler üzerinden kartlarını kullanabilecek.

ÖĞRENCİ AKBİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İndirimli İstanbulkart başvuruları İstanbulkart Başvuru Merkezleri üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sırasında öğrencinin kimliğini ve öğrenci olduğunu belgeleyen evrakları sunması gerekiyor. Ayrıca başvuruyu öğrencinin anne, baba, eş ya da çocukları üzerinden yapmak isteyenler için her iki kişinin kimlik belgesini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

Kartın vizeleme işlemleri yılda bir kez gerçekleştiriliyor ve belirtilen süre içinde yapılmaması halinde indirimli tarife devre dışı kalıyor. Öğrencilik durumu yıl içinde kontrol edilerek geçerliliği olmayan kartların vizesi geriye çekilebiliyor, tekrar aktif öğrenci belgesi ile indirimli tarife yeniden sağlanabiliyor.