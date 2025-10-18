Manchester City- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, Ethiad Stadyumu'nda Everton'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, ligde 13 puan ile 5.sırada yer alarak namağlup ilerleyişini sürdürüyor. Ev sahibi ekip, ligde 13 puan ile 5.sırada yer alıyor. Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Manchester City, Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile mücadele edecek. Ethiad Stadyum'da gerçekleşecek maçta ev sahibi, Everton'u yenerek zirve yarışısını sürdürmek istiyor.
Ağustos ayının sonlarına doğru, Totenham ve Brighton karşısında aldığı Premier Lig mağlubiyetlerinin ardından toparlanan Manchester City, tüm kulvarlarda yakaladığı yedi maçlık yenilmezlik serisiyle yeniden zirve yarışına ortak oldu.
MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City - Everton maçı bugün oynanacak. Mücadele, saat 17.00'de başlayacak. İngiliz devleri arasındaki karşılaşmayı hakem Tony Harrington yönetecek.
MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City - Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; González; Bernardo, Foden, Reijnders, Doku; Haland
Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto