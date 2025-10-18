Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Manchester City- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester City- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, Ethiad Stadyumu'nda Everton'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, ligde 13 puan ile 5.sırada yer alarak namağlup ilerleyişini sürdürüyor. Ev sahibi ekip, ligde 13 puan ile 5.sırada yer alıyor. Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Manchester City, Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile mücadele edecek. Ethiad Stadyum'da gerçekleşecek maçta ev sahibi, Everton'u yenerek zirve yarışısını sürdürmek istiyor.

Ağustos ayının sonlarına doğru, Totenham ve Brighton karşısında aldığı Premier Lig mağlubiyetlerinin ardından toparlanan Manchester City, tüm kulvarlarda yakaladığı yedi maçlık yenilmezlik serisiyle yeniden zirve yarışına ortak oldu. 

Manchester City – Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1. Resim

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City - Everton maçı bugün oynanacak. Mücadele, saat 17.00'de başlayacak. İngiliz devleri arasındaki karşılaşmayı hakem Tony Harrington yönetecek.

Manchester City – Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2. Resim

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City - Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Manchester City – Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3. Resim

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; González; Bernardo, Foden, Reijnders, Doku; Haland

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Garner; Dibling, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aydın'da hasat başladı! 60-70 metrelik ağaçlara çıkıp günlük 5 bin TL kazanıyorlarİyi Parti kongresinde gerginlik! Kürsüyü devirip birbirlerine girdiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler - HaberlerBaşakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'lerSon dakika Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurdu - HaberlerSon dakika Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurduKonyaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerKonyaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?Arka Sokaklar Ali nasıl öldü? Ali’nin ölüm sahnesi yeniden gündeme geldi - HaberlerArka Sokaklar Ali nasıl öldü? Ali’nin ölüm sahnesi yeniden gündeme geldiMasterChef 7. eleme adayı kim? İşte MasterChef'te haftanın eleme adayları - HaberlerMasterChef 7. eleme adayı kim? İşte MasterChef'te haftanın eleme adaylarıBugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...