Aylardır kulüp arıyordu! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş formasıyla çıktığı 117 maçta 60 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Vincent Aboubakar, Süper Lig'deki Hatayspor döneminde ise 28 maçta 8 gol ve 2 asist kaydetti. Hatayspor’dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 5 aydır kulüpsüz olan Kamerunlu futbolcu, sahalara dönmeye hazırlanıyor.

YENİ TAKIMI NEFTÇİ BAKÜ

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Aboubakar, Azerbaycan kulübü Neftçi Bakü ile kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

ANLAŞMA 1+1 YILLIK

33 yaşındaki santrfor, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar’ın, sağlık kontrolleri ve resmi işlemler için bugün Bakü’ye gittiği öğrenildi.