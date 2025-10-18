Aylardır kulüp arıyordu! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu
Süper Lig’de Beşiktaş (2020-2021 ve 2023-2024) ve Hatayspor (2024-2025) formaları giyen Vincent Aboubakar, 5 ay önce kulüpsüz kalmıştı. 33 yaşındaki golcü, yeni takımıyla anlaşma sağladı.
Beşiktaş formasıyla çıktığı 117 maçta 60 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Vincent Aboubakar, Süper Lig'deki Hatayspor döneminde ise 28 maçta 8 gol ve 2 asist kaydetti. Hatayspor’dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 5 aydır kulüpsüz olan Kamerunlu futbolcu, sahalara dönmeye hazırlanıyor.
YENİ TAKIMI NEFTÇİ BAKÜ
Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Aboubakar, Azerbaycan kulübü Neftçi Bakü ile kariyerinde yeni bir sayfa açacak.
ANLAŞMA 1+1 YILLIK
33 yaşındaki santrfor, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar’ın, sağlık kontrolleri ve resmi işlemler için bugün Bakü’ye gittiği öğrenildi.
