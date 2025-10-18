Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de günün karesi! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Beni unut

Fenerbahçe'de günün karesi! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Beni unut

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de günün karesi! Aziz Yıldırım&#039;dan Ali Koç&#039;a: Beni unut
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Ali Koç, Gerginlik, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleştirildi. Kalamış Tesisleri'ndeki toplantıda, eski başkanlar Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında kürsü konuşmaları sonrası yaşanan diyalog dikkat çekti. Aziz Yıldıırm'ın hareketi de gündem oldu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gergin geçti. Eski başkanlar Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında, kürsü konuşmaları sonrası çok ilginç bir diyalog yaşandı.

Fenerbahçe'de günün karesi! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç: Beni unut - 1. Resim

"BENİ UNUT" DEDİ, YANAĞINI SIKTI

Aziz Yıldırım, Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerini geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti.

Yıldırım, kürsüde kendisinden bahseden Koç'a yönelik, "Beni unut" dedi. Koç ise "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" karşılığını verdi.

Fenerbahçe'de günün karesi! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç: Beni unut - 2. Resim

"İLAÇLARIMI ALDIM, ÇOK İYİYİM"

Bunun üzerine Aziz Yıldırım, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek, eski başkan Ali Koç'un yanağını sıktı ve oturduğu yere doğru ilerledi.

Fenerbahçe'de günün karesi! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç: Beni unut - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karadeniz'den hamsi fışkırıyor! Kilosu bakın kaç liraya düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda olay! Aziz Yıldırım-Hamdi Akın gerginliği sonrası salondan çıkarıldılar - SporDivan Kurulu'nda olay: Salondan çıkarıldılarFenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu: Ali Koç, hisse alan şirketi açıkladı - SporF.Bahçe'nin borcu belli oldu: Hisse alan şirket açıklandıBaşkan Özbek, 'rekor' diyerek duyurdu: 'Galatasaray bu kadar yıldızı nasıl alıyor?' sorusunun cevabı - SporÖzbek, 'rekor' diyerek kürsüden duyurduFatih Terim'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: Dünyanın en iyilerinden olabilir - SporTerim, İtalya'da manşetlerde: Kenan'ı ilk sıraya yazdıAnadolu Efes'te Kokoskov: Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum - SporIgor Kokoskov: Tüm sorumluluğu üstüme alıyorumGalatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu: Vasco Da Gama harekete geçti - SporG.Saray'a piyango: 8 milyon euroluk isyan sonrası sürpriz
Sonraki Haber Yükleniyor...