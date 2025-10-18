Fenerbahçe'de günün karesi! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Beni unut
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleştirildi. Kalamış Tesisleri'ndeki toplantıda, eski başkanlar Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında kürsü konuşmaları sonrası yaşanan diyalog dikkat çekti. Aziz Yıldıırm'ın hareketi de gündem oldu.
"BENİ UNUT" DEDİ, YANAĞINI SIKTI
Aziz Yıldırım, Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerini geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti.
Yıldırım, kürsüde kendisinden bahseden Koç'a yönelik, "Beni unut" dedi. Koç ise "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" karşılığını verdi.
"İLAÇLARIMI ALDIM, ÇOK İYİYİM"
Bunun üzerine Aziz Yıldırım, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek, eski başkan Ali Koç'un yanağını sıktı ve oturduğu yere doğru ilerledi.
