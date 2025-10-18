Fenerbahçe'de günün karesi! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Beni unut

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gergin geçti. Eski başkanlar Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında, kürsü konuşmaları sonrası çok ilginç bir diyalog yaşandı.

"BENİ UNUT" DEDİ, YANAĞINI SIKTI

Aziz Yıldırım, Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerini geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti.

Yıldırım, kürsüde kendisinden bahseden Koç'a yönelik, "Beni unut" dedi. Koç ise "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" karşılığını verdi.

"İLAÇLARIMI ALDIM, ÇOK İYİYİM"

Bunun üzerine Aziz Yıldırım, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek, eski başkan Ali Koç'un yanağını sıktı ve oturduğu yere doğru ilerledi.