Fenerbahçe Divan Kurulu'nda olay! Aziz Yıldırım-Hamdi Akın gerginliği sonrası salondan çıkarıldılar

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın konuşma yapmasının ardından kürsüye eski yönetici Hamdi Akın geldi.

"YENİ TESİS YAPTILAR, BİR DE KİRA ÖDEDİLER"

Yıldırım'ın Ankara İncek'te bulunan arsayla ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Akın, "Bundan sonrası bizim konumuz olmamasına rağmen, İncek konusunu sayın başkan bana sorduğu için açıklama yapıyorum. İncek'te bir arsamız var, Ankara'nın da iyi yeridir ama burası spor alanıdır. Üzerine herhangi bir şey, herhangi bir konut yapılamaz. 'Sen niye oraya inşaat yaptın?' dediği yer ise buraya 700-800 metre mesafede konuta uygun alandadır. Yapılan ekspertiz ortadadır, 7-8 milyon dolar civarında bir değeri vardır. Kira şartları da o gün ilan edildi, sanıyorum ki bakmadınız. Ben bulup size de yollarım. Iğdır FK'ye verildi. Adamlar gelip harabe haldeki yere yepyeni tesis yaptılar, yepyeni bina yaptılar, bir de kira ödediler" ifadelerini kullandı.

"60 MİLYON EURO VERSİN, HEMEN VERELİM"

Aziz Yıldırım'ın Kayışdağı'ndaki arazinin satılması yönündeki ifadelerini de cevaplayan Akın, "Kayışdağı'na başkan 70 milyon euro dedi. Ama şunu söyleyelim, 60 versin hemen verelim. '70 milyona ben alayım' gibisinden sözleri olduğunu da duyuyorum. Yanıltıyorsunuz, böyle bir değer yok" açıklamasını yaptı.

"SENİN KONUŞMA YETKİN YOK"

Bu sözlerin ardından Aziz Yıldırım, yerinden kalkarak "Senin konuşma yetkin yok. Sen İncek'ten kaç lira kira alacaksın söylesene, hep yalan" demesi üzerine Hamdi Akın "Sizin döneminizde olduğu gibi, kulübün arşivinde bunlar var. Bunlara erişmek zor değil" sözlerini sarf etti.

BAZI ÜYELER SALONDAN ÇIKARILDI

Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın'ın konuşmaları sırasında salonda bulunan üyeler arasında tartışma çıktı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bazı üyelerin salondan çıkarılması talimatını verdi. Başkan Sadettin Saran’ın araya girmesiyle tartışma sona erdi.