Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > “Eve bir daha gelmeyeceğim” dedi, sırra kadem bastı! Polis her yerde Muhammet Emir Oğuz’u arıyor

“Eve bir daha gelmeyeceğim” dedi, sırra kadem bastı! Polis her yerde Muhammet Emir Oğuz’u arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
“Eve bir daha gelmeyeceğim” dedi, sırra kadem bastı! Polis her yerde Muhammet Emir Oğuz’u arıyor
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Emir Oğuz, “Eve bir daha gelmeyeceğim” diyerek cep telefonu ve kimliğini bırakıp ortadan kayboldu. Yaklaşık 24 saattir haber alınamayan genç için ailesi kayıp başvurusunda bulundu, polis arama çalışması başlattı.

Olay, 17 Ekim Cuma günü Osman Yozgatlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. 

CEP TELEFONU VE KİMLİĞİNİ BIRAKTI

Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte yaşayan Muhammet Emir Oğuz (16), henüz bilinmeyen bir nedenle evden ayrıldı. "Eve bir daha gelmeyeceğim" dediği ve cep telefonu ile kimliğini bırakarak evden ayrıldığı öğrenilen gençten ailesi dünden bu yana haber alamadı. 

AİLESİ ENDİŞELİ

Çocuklarının hayatından endişe eden ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde mavi tişört, mavi kot pantolon ve siyah ayakkabı olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Oğulları için endişelenen ailesi, 16 yaşındaki Muhammet Emir Oğuz'u görenlerin en yakın polis birimine bildirmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aylardır kulüp arıyordu! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gülben Duru’yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı - 3. SayfaGülben Duru’yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı"Sana ceza kestim, 50 milyon haraç vereceksin" dediler! İş adamının hayatını kabusa çevirdiler - 3. Sayfa"Sana ceza kestim, 50 milyon haraç vereceksin"Bakkaldan çıktı, kavşakta otomobilin çarpmasıyla can verdi - 3. SayfaBakkaldan çıktı, kavşakta otomobilin çarpmasıyla can verdiSinop'ta servis otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaServis otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı! Yaralılar varBeyoğlu'nda korkutan anlar! Geceyi alevler aydınlattı, vatandaşlar tahliye edildi - 3. SayfaBeyoğlu'nda korkutan anlar! Geceyi alevler aydınlattıBolu Dağı'nda tır ile otobüs çarpıştı! 2 yolcu yaralandı - 3. SayfaBolu Dağı'nda tır ile otobüs çarpıştı! 2 yolcu yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...