“Eve bir daha gelmeyeceğim” dedi, sırra kadem bastı! Polis her yerde Muhammet Emir Oğuz’u arıyor
Güncelleme:
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Emir Oğuz, “Eve bir daha gelmeyeceğim” diyerek cep telefonu ve kimliğini bırakıp ortadan kayboldu. Yaklaşık 24 saattir haber alınamayan genç için ailesi kayıp başvurusunda bulundu, polis arama çalışması başlattı.
Olay, 17 Ekim Cuma günü Osman Yozgatlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
CEP TELEFONU VE KİMLİĞİNİ BIRAKTI
Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte yaşayan Muhammet Emir Oğuz (16), henüz bilinmeyen bir nedenle evden ayrıldı. "Eve bir daha gelmeyeceğim" dediği ve cep telefonu ile kimliğini bırakarak evden ayrıldığı öğrenilen gençten ailesi dünden bu yana haber alamadı.
AİLESİ ENDİŞELİ
Çocuklarının hayatından endişe eden ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde mavi tişört, mavi kot pantolon ve siyah ayakkabı olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Oğulları için endişelenen ailesi, 16 yaşındaki Muhammet Emir Oğuz'u görenlerin en yakın polis birimine bildirmelerini istedi.
