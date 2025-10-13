Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayıp müzisyen, TikTok fenomeninin çektiği videoyla bulundu: Ayna detayı her şeyi çözdü

Kolombiya’da 2022 yılında kaybolan müzisyen Diego Londono, üç yıl sonra Ekvadorlu bir sosyal medya fenomeninin TikTok videosunda, aynadan yansıyan görüntüsüyle bulundu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini şaşkına çevirdi.

2022 senesinde Kolombiya'da ailesi tarafından kayıplara karıştığı bildirilen müzisyen Diego Londono, 3 yılın ardından ilginç bir şekilde ortaya çıktı. Ekvadorlu içerik üreticisi Amy Solano'nun çektiği TikTok videosunda aynadan yansıyan görüntüleriyle fark edilen Londono, başta ailesi olmak üzere görenleri hayrete düşürdü. 

3 yıl önce kayıplara karışmıştı! TikTok fenomeninin çektiği videoyla bulundu - 1. Resim

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEMEDİ

Yapılan incelemeler sonucu adamın Peru'nun Chiclayo kentinde olduğu tespit edildi. Peru Ulusal Polisi, müzisyene ulaşarak sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ancak Londono, ülkesine ya da ailesinin yanına dönmeyi istemediğini belirtti.

SEYAHAT EDEREK YAŞIYOR

Polis yetkilileri, Londono’nun farklı şehirlerde el işi bakır ve bronz ürünler satarak geçimini sağladığını ve çok dilli biri olduğunu aktardı. Bir süre polis gözetiminde tutulan Londono, kız kardeşleri Olga, Martha ve Lucia ile telefonda görüştü, ancak psikolojik değerlendirmeyi reddetti.

3 yıl önce kayıplara karışmıştı! TikTok fenomeninin çektiği videoyla bulundu - 2. Resim

"BEN PEK PLANLI BİRİ DEĞİLİM"

Exito Noticias kanalına konuşan Londono, şu ifadeleri kullandı:

"Ben diğer insanlara pek benzemiyorum, bu yüzden açıklaması zor. Ailem orada, bunu biliyorum. Şimdi Lima’ya gidip biraz çalışacağım, sonra belki Kolombiya’ya dönerim. Ama çok planlı yaşayan biri değilim."

Yetkililer, Londono’nun Lima’ya gitmesine izin verirken ailesiyle iletişimde kalması konusunda da uyarıda bulundu. Üç yıldır ondan haber alamayan ailesi ise Londono’nun hayatta ve güvende olduğunu öğrenmenin sevincini yaşadı.

