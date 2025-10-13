Gazze Zirvesi öncesi Kahire'de patlama

Mısır'da bugün düzenlenen Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi öncesi, Kahire'deki bir askeri üste büyük bir patlama meydana geldi. Zirvenin başlamasına kısa bir süre kala şehirde dumanlar gökyüzüne yükselirken, patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Mısır ordusu, barış zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri kapsamında Şarm El-Şeyh çevresine Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sistemi konuşlandırdı.