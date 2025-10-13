NATO Sekreteri Rutte dünya liderlerine çağrıda bulundu: Avrupa savunması Türkiye’siz olmaz!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’ye Gazze’de sağlanan ateşkese yaptığı katkı nedeniyle teşekkür etti.

Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Rutte, Ankara’nın Irak’ın güvenlik güçlerini güçlendirme misyonunda büyük bir rol üstlendiğini söyledi.

“ERDOĞAN VE EKİBİ GAZZE İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin, ABD, Mısır ve Katar ile birlikte Gazze’deki ateşkesin sağlanması için çok yoğun diplomatik çaba yürüttüğünü belirtti.

“Bu gelişmenin şu anda gerçekleşmesi çok büyük bir adımdır. Umarım bu, Avrupa’da ve ABD ile birlikte Ukrayna’daki savaşı bitirmek için de bize ilham verir.”

NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin yalnızca Orta Doğu diplomasisinde değil, NATO operasyonlarında da kilit bir konumda olduğunu söyledi:

“Bu, Irak’taki misyonumuzla ilgili bir konu. Türkiye burada önemli bir rol oynuyor. Iraklıların kendi güvenlik ve savunma güçlerini geliştirmelerine hâlâ yardımcı oluyor.”

Rutte, Türkiye’nin Kosova’da ikinci kez NATO komutasını devralmasının da ittifak açısından önemli bir gösterge olduğunu yineledi.

“AVRUPA SAVUNMASI AB DIŞINDAKİ MÜTTEFİKLERE AÇIK OLMALI”

Rutte, Avrupa Birliği’nin savunma alanındaki projelerinde AB üyesi olmayan müttefiklerin de dışlanmaması gerektiğini söyledi:

“Avrupa Birliği savunma projelerinde şeffaf ve açık olmalı. Türkiye’nin savunma sanayii altyapısının bir parçası olan 3 bin şirket var.”

Rutte, ABD’nin Teksas eyaletindeki bir mühimmat fabrikasının, Türkiye’den gelen tedarik zinciri olmadan üretim yapamayacağını vurgulayarak, ''Transatlantik düzlemde her şey birbirine bağlı” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ”

NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin savunma sanayii kapasitesinin ittifakın genel güvenlik yapısına entegre olduğunu belirtti.

“Türkiye, hem Avrupa hem de NATO için kritik bir ortak. Savunma sanayiinden lojistiğe kadar tüm zincirde belirleyici bir aktör.”

İNGİLTERE'DEN DE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper da, Gazze ateşkesi sürecinde Türkiye’nin diplomatik çabalarına övgü sundu.

Starmer, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada:

“ABD, Mısır, Katar ve Türkiye’nin yorulmak bilmeyen diplomatik çabaları için teşekkür ediyorum. Şimdi Başkan Trump’ın Gazze için barış planını hayata geçirmek çok önemli.” dedi.

Dışişleri Bakanı Cooper da, “Başkan Trump, Katar, Türkiye ve Mısır’a arabuluculuk çabaları için teşekkür ediyoruz.” ifadesini kullandı.