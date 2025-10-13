Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Madagaskar'daki protestolar siyasi krize dönüştü! Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın ülkeden ayrıldığı iddia edildi

Madagaskar'daki protestolar siyasi krize dönüştü! Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın ülkeden ayrıldığı iddia edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Madagaskar&#039;daki protestolar siyasi krize dönüştü! Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın ülkeden ayrıldığı iddia edildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Madagaskar'da elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan hükümet karşıtı gösteriler ülkede siyasi krize neden oldu. Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı iddia edildi. Gösterilere ordunun belli bir kesimi de destek vermişti.

Madagaskar’da haftalardır süren siyasi kriz derinleşirken, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina’nın Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürüldü.

Fransız Ulusal Radyosu RFI’nin haberine göre, 12 Ekim gecesi başkent Antananarivo’dan helikopterle gizlice Sainte-Marie Adası’na götürülen Cumhurbaşkanı Rajoelina, orada bekleyen Fransız ordusuna ait askeri nakliye uçağına bindirilerek Fransız askerlerinin koruması altında adadan tahliye edildi.

RFI, operasyonun Fransız askeri yetkililerinin gözetiminde yapıldığını, Rajoelina’nın önce La Reunion’a götürüldüğünü, ardından ailesiyle birlikte başka bir noktaya hareket ettiğini bildirdi.

Haberde, Paris yönetiminin bu ayrılışı barışçıl bir geçişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği, ancak Fransa’nın Madagaskar’a hiçbir şekilde askeri müdahalede bulunmayacağı vurgulandı.

Fransız makamları, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Rajoelina’nın nerede bulunduğu konusunda belirsizlik sürüyor.

ÜLKEDE PROTESTOLARIN FİTİLİ ATEŞLENMİŞTİ

Madagaskar’da son haftalarda elektrik ve su kesintilerine karşı başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşmüş, ordunun bazı unsurları da protestoculara destek vermişti.

RAJOELİNA'NIN ULUSA SESLENMESİ BEKLENİYORDU 

Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın bu akşam ulusa sesleniş konuşması yapacağı bildirildi, ancak konuşmanın nereden yapılacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

