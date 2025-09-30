Madagaskar’da hükümet neden düştü? Z kuşağı sokaklara döküldü

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülke genelinde gençlerin öncülüğünde başlayan protestoların ardından hükümetin feshedildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Rajoelina, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada “Elektrik kesintileri ve su temini sorunlarının neden olduğu öfkeyi, üzüntüyü ve zorlukları anlıyorum” dedi. Başbakan ve kabinenin görevden alındığını, üç gün içinde yeni başbakan adaylarının değerlendirileceğini açıkladı. Geçici olarak mevcut bakanların görevlerine devam edeceğini belirtti.

Protestolar, uzun süredir devam eden su ve elektrik kesintileri nedeniyle binlerce kişinin sokaklara çıkmasıyla büyüdü.

BİLANÇO ARTIYOR

Başkent Antananarivo’da başlayan gösteriler kısa sürede ülke genelinde sekiz şehre yayıldı. “Hayatta kalmak değil, yaşamak istiyoruz” sloganı atan binlerce genç günlerce meydanları doldurdu.

Birleşmiş Milletler, güvenlik güçlerinin müdahalesinde en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, “gereksiz ve orantısız güç” kullanıldığını söyledi.

Madagaskar Dışişleri Bakanlığı ise BM’nin rakamlarını “söylentilere dayalı” diyerek reddetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Antananarivo’da şiddet ve yağma olaylarının artmasının ardından gün batımından şafağa kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, kalabalıkları dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Z KUŞAĞININ TEPKİSİ

Gösteriler, “Gen Z protestoları” olarak adlandırıldı. Gençler, yalnızca bakanların değil, cumhurbaşkanı dahil tüm hükümetin istifa etmesini talep ediyor. Geçen hafta enerji bakanının görevden alınması öfkeyi yatıştırmaya yetmedi.

Bazı milletvekillerinin evlerinin zarar gördüğü ve kundaklandığı iddia edilirken, protestocular bunun kendilerini karalamak için kullanılan bir provokasyon olduğunu savundu.

Madagaskar, 1960’taki bağımsızlığından bu yana birçok ayaklanmaya sahne oldu. 2009’da kitlesel protestolar, dönemin Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana’yı istifaya zorlamış ve Rajoelina iktidara gelmişti.