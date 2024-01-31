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    • Yunus Emre Enstitüsü Madagaskar’a gidiyor

    Yunus Emre Enstitüsü Madagaskar’ın başşehri Antananarivo’da temsilcilik açacak. Türkiye’nin kültürel zenginliklerinin tanıtılması ve iki ülke arasında kültürel hareket oluşturulması için yapılacak çalışmalar için protokol imzalandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yunus Emre Enstitüsü Madagaskar’a gidiyor

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü ve Antananarivo Üniversitesi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

    Protokol imza törenine Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi İshak Ebrar Çubukçu, AKSA Enerji Ülke Müdürü Muhammed Oktay, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Macit Koç, Antananarivo Üniversitesi Rektörü Mamy Raveloman ve Antananarivo Üniversitesi Dekanı Fanja Tahina Ralinirina katıldı.

     

    Protokol çerçevesinde başkent Antananarivo’da açılacak temsilcilikle kadim Türk kültürünün değerlerinin, Türkiye’nin akademik ve bilimsel kapasitesinin tanıtılması ve Türkçe öğretimi faaliyetlerinin düzenlenmesi planlanıyor.

    Yunus Emre Enstitüsü, kültürel diyaloğu artıracak fırsatlar oluşturma hedefiyle 90’a yakın temsilciliğiyle uluslararası arenada Türkiye’nin kültürel diplomasisine katkıda bulunan çok sayıda kurumla geniş çapta ve yüksek bir çarpan etkisine sahip iş birliği çalışmalarını artırıyor.

    NASIL BİR ÜLKE?

    Madagaskar, coğrafi özellikleri, iklim şartları ve daha izole bir ada olması sebebiyle pek çok ülkeden farklı özel hayvan türleri, bitki örtüsü ve sosyal yapıya sahip. Ülke bir kaç yıl önce yaşanan iklim krizine bağlı kıtlık problemiyle gündeme geldi.

    Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte hem Türk kültürünün oraya aktarılması hem de oradaki özel kültürel farklılıkların Türkiye'ye yansıması mümkün olacak. 

    Yunus Emre Enstitüsü Madagaskar’a gidiyor

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Kültür - Sanat > Yunus Emre Enstitüsü Madagaskar’a gidiyor
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