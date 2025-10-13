Almayan savunma için kolları sıvadı! İlk kez o pazara giriyorlar

Küresel çapta gerginlikler artarken, Avrupa'da savunma sanayi harcamaları da tüm hızıyla sürüyor.

Rheinmetall'den yapılan açıklamaya göreAlmanya zırhlı kurtarma araçları, mayın temizleme araçları ve köprü döşeme araçlarını üretmek için Rheinmetall ile Polonya kamu savunma şirketi arasında bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

ALMANYA SAVUNMA İÇİN KESEYİ AÇTI

Anlaşma kapsamında şirketler, ortak bir girişim şirketi kuracak. Söz konusu işbirliği anlaşmasının, Alman şirket için, Polonyalı bir savunma şirketiyle ilk stratejik işbirliği olması dikkati çekti.

Söz konusu işbirliğinin, Rheinmetall'in Polonya savunma pazarına girmesine yardımcı olması bekleniyor.