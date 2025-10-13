Almayan savunma için kolları sıvadı! İlk kez o pazara giriyorlar
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Alman savunma devi Rheinmetall, Polonya’nın kamu savunma şirketiyle zırhlı araç üretimi için stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu işbirliğiyle Rheinmetall, ilk kez Polonya savunma pazarına doğrudan adım atmış olacak.
Küresel çapta gerginlikler artarken, Avrupa'da savunma sanayi harcamaları da tüm hızıyla sürüyor.
Rheinmetall'den yapılan açıklamaya göreAlmanya zırhlı kurtarma araçları, mayın temizleme araçları ve köprü döşeme araçlarını üretmek için Rheinmetall ile Polonya kamu savunma şirketi arasında bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.
ALMANYA SAVUNMA İÇİN KESEYİ AÇTI
Anlaşma kapsamında şirketler, ortak bir girişim şirketi kuracak. Söz konusu işbirliği anlaşmasının, Alman şirket için, Polonyalı bir savunma şirketiyle ilk stratejik işbirliği olması dikkati çekti.
Söz konusu işbirliğinin, Rheinmetall'in Polonya savunma pazarına girmesine yardımcı olması bekleniyor.
