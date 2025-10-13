Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almayan savunma için kolları sıvadı! İlk kez o pazara giriyorlar

Almayan savunma için kolları sıvadı! İlk kez o pazara giriyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Almayan savunma için kolları sıvadı! İlk kez o pazara giriyorlar
Almanya, Rheinmetall, Polonya, Savunma, Ortaklık, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Alman savunma devi Rheinmetall, Polonya’nın kamu savunma şirketiyle zırhlı araç üretimi için stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu işbirliğiyle Rheinmetall, ilk kez Polonya savunma pazarına doğrudan adım atmış olacak.

Küresel çapta gerginlikler artarken, Avrupa'da savunma sanayi harcamaları da tüm hızıyla sürüyor.

Rheinmetall'den yapılan açıklamaya göreAlmanya zırhlı kurtarma araçları, mayın temizleme araçları ve köprü döşeme araçlarını üretmek için Rheinmetall ile Polonya kamu savunma şirketi arasında bir mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

Almayan savunma için kolları sıvadı! İlk kez o pazara giriyorlar - 1. Resim

ALMANYA SAVUNMA İÇİN KESEYİ AÇTI

Anlaşma kapsamında şirketler, ortak bir girişim şirketi kuracak. Söz konusu işbirliği anlaşmasının, Alman şirket için, Polonyalı bir savunma şirketiyle ilk stratejik işbirliği olması dikkati çekti.

Söz konusu işbirliğinin, Rheinmetall'in Polonya savunma pazarına girmesine yardımcı olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Zeynep Sözmez, Çin'de ikinci tura yükseldiMadagaskar'daki protestolar siyasi krize dönüştü! Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın ülkeden ayrıldığı iddia edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Madagaskar'daki protestolar siyasi krize dönüştü! Cumhurbaşkanı Rajoelina’nın ülkeden ayrıldığı iddia edildi - DünyaCumhurbaşkanı ülkeden ayrıldı iddiasıİsrail, 'esir listeleri ile oynadı' iddiası! Gazze barışında manipülasyon girişimi - Dünyaİsrail, 'esir listeleri ile oynadı' iddiası!Moskova’da kanlı plan bozuldu! DEAŞ, Savunma Bakanlığı yetkilisini hedef aldı - DünyaDEAŞ, Savunma Bakanlığı yetkilisini hedef aldıMısır'da tarihi zirve: Dünya liderleri Gazze için bir arada - DünyaTrump: Anlaşmada ikinci aşama başladı!NATO Sekreteri Rutte dünya liderlerine çağrıda bulundu: Avrupa savunması Türkiye’siz olmaz! - Dünya'Avrupa savunması Türkiye’siz olmaz'Meksika sele teslim! Evler suların altında kaldı, bilanço ağırlaşıyor - DünyaMeksika sele teslim! Bilanço ağırlaşıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...