Meksika sele teslim! Evler suların altında kaldı, bilanço ağırlaşıyor

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e, kaybolanların sayısı 65'e yükseldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulunarak halkın yanında olduğunu belirtti.

Meksika şiddetli yağışların sebep olduğu seller nedeniyle felaketi yaşıyor. 

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle can kaybının arttığı belirtildi.

BİLANÇO ARTIYOR

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 64'e, kaybolanların sayısının 65'e çıktığı aktarılan açıklamada, eyaletlerde arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, selin vurduğu Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Sheinbaum, hükümetin tüm imkanlarıyla halkın yanında olduğunu ve kimsenin yalnız bırakılmayacağını duyurdu.

SON YILLARIN EN BÜYÜK FELAKETİ

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinden 200 bini aşkın kişi etkilendi ve yaklaşık 50 bin ev hasar gördü.

Bazı kasabalarda elektrik kesintileri yaşanırken, ana otoyolların sel nedeniyle kapandığı bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, evlerin sular altında kaldığı ve bazı insanların yardım beklemek için çatılarına çıktığı görüldü.

