Lüks arabalar sele kapıldı! İspanya’yı vuran fırtına ülkeyi felç etti

Şiddetli yağışların ardından İspanya’yı vuran Alice Fırtınası, ülkeyi felç etti.

Yollar nehirlere dönerken arabalar sular altında kaldı, ülkenin en büyük şehirlerine giden tüm tren seferleri iptal edildi. Binlerce kişi evlerine dönemedi, hava trafiği ve toplu ulaşım tamamen durdu.

ALİCE FIRTINASI İSPANYA'YI VURDU

Katalonya ve Valensiya’da başlayan aşırı yağışlar, kısa sürede ülke genelinde sele dönüştü.

Yerel halk ve turistlerin sular altında kalan yollarda yürümeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Barselona ve Valensiya arasında sefer yapan Akdeniz koridorundaki tüm tren hatları askıya alındı.

ARABALAR SULARA GÖMÜLDÜ, KURTARMA OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Amposta kasabası yakınlarında çekilen görüntülerde, acil servis ekipleri suya gömülen araçlarda mahsur kalan sürücüleri kurtardı.

Bazı bölgelerde Lamborghini ve SUV araçların bile sel sularına kapıldığı görüldü.

İBİZA HAVALİMANI KAPATILDI, 24 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Fırtına İbiza Adası’nı da vurdu. Terminal binasına su girmesi sonucu İbiza Havalimanı geçici olarak hizmete kapatıldı.

Yetkililer, “Havaalanı operasyonları 18.00 ile 19.20 arasında durduruldu” açıklamasında bulundu.

Toplam 24 uçuş iptal edildi, yüzlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.

“KASABA MERKEZİNİ TAMAMEN İSTİLA ETTİ”

Santa Barbara Belediye Başkanı Josep Lluis Gimeno, durumu “çok gergin” olarak tanımladı.

Godall köyü Belediye Başkanı Alexix Albiol ise, “Vadiye yakın tüm sokaklardaki arabalar sürüklendi, köyün her yanına dağıldı. Bu kadar kısa sürede bu kadar yağmur hiç görmedik” dedi.

Yerel yönetimler, kasaba merkezlerini su basmasının ardından acil durum ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

KIRMIZI ALARM: 12 SAATTE 180 MM YAĞIŞ UYARISI

İspanya Meteoroloji Kurumu AEMET, Tarragona eyaletinde kırmızı alarm ilan etti.

Yetkililer, 12 saat içinde 180 milimetreye kadar yağmur bekleniyor uyarısında bulundu.

Katalonya İtfaiyesi, yüzlerce kişinin “araçlarda, binalarda ve zemin katlarda mahsur kaldığını” iletti.

OKULLAR VE TOPLU ETKİNLİKLER ASKIYA ALINDI

Katalonya’da eğitim, spor ve sosyal etkinlikler, yüksek riskli beş bölgede Pazartesi günü iptal edildi.

Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve evden çalışmaları tavsiye edildi.

İbiza Belediye Başkanı Rafa Triguero, “Ekiplerimiz suyu tahliye etmek için gece gündüz çalışıyor. En önemlisi, can kaybı yaşanmadı” dedi.

İNGİLİZ TATİLCİLER DE ETKİLENDİ

Balear Adaları ve Murcia bölgesindeki otellerde kalan çok sayıda İngiliz turist mahsur kaldı.

Bazı tatil köylerinde alkol ve temel ihtiyaçlar için marketlerde izdiham yaşandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, “Murcia ve Valensiya dahil doğu kıyılarında şiddetli hava koşulları mevcut. Seyahatlerde aksaklıklar yaşanabilir” açıklaması yaptı.