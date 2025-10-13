Dev gemi Marmaris'e demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti

Yunanistan'ın Girit Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 265 metrelik Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

İNGİLİZ TURİSTLER İLÇEDE ALIŞVERİŞ YAPTI

Gemide, çoğu İngiliz 1736 yolcu ve 743 personelin bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

"Marella Discovery 2"nin gece saatlerinde Alanya'ya hareket edeceği öğrenildi.

İşte gemiden fotoğraflar: