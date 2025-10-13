Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Dev gemi Marmaris'e demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti

Dev gemi Marmaris'e demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İngiliz Turist, Marmaris, Kruvaziyer, Gezi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Marmaris ilçesine yüzlerce turist geldi. Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli 265 metrelik kruvaziyer, 1736 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine demir attı. Gemiden inen turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Yunanistan'ın Girit Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 265 metrelik Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

İNGİLİZ TURİSTLER İLÇEDE ALIŞVERİŞ YAPTI

Gemide, çoğu İngiliz 1736 yolcu ve 743 personelin bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Dev gemi Marmaris'e demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti - 1. Resim

"Marella Discovery 2"nin gece saatlerinde Alanya'ya hareket edeceği öğrenildi.

İşte gemiden fotoğraflar:

Dev gemi Marmaris'e demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti - 2. Resim

Dev gemi Marmaris'e demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti - 3. Resim

Dev gemi Marmaris'e demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti - 4. Resim

Dev gemi Marmaris'e demir attı: Yüzlerce İngiliz turist ilçeye akın etti - 5. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul çifte rekor kırdı: Avrupa’nın en hızlısı da en büyüğü de Türkiye’den!Echoes Candle & Scent Lab ile kasım ruhunu yakalayın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
OPEC'in ham petrol üretimi arttı - EkonomiOPEC'in ham petrol üretimi arttıGetir, 10 yılda alışverişin kurallarını değiştirdi - EkonomiGetir, 10 yılda alışverişin kurallarını değiştirdiYumurtaya zam bekleniyor mu? En yetkili isimden açıklama geldi - EkonomiYumurtaya zam gelecek mi? İşte cevabı...Dünyada ‘konut balonu’ yüksek 10 şehir! Türklerin de gayrimenkul aldığı 2 ülke listede - EkonomiTürklerin gayrimenkul aldığı 2 ülke listede750 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu? Mevduat faizlerinde düşüş var mı?   - Ekonomi750 bin TL'nin getirisi kaç TL oldu?Vatandaş gayrimenkule sarıldı! Eylülde rekor satış yapıldı - EkonomiParası olan gayrimenkule sarıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...