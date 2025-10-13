İstanbul'da aciller doldu taştı! 100 vakadan 13'ü influenza

Sonbaharın gelmesiyle sıcaklıklar düştü, üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, megakentteki bu durumun her yıl tekrarlayan mevsimsel bir tablo olduğunu söyledi.

İstanbul'da üst solunum vakalarının halk sağlığı uzmanları tarafından erken uyarı sistemiyle birebir takip edildiğini söyleyen Güner, "İstanbul genelinde üst solunum yolu vakalarında bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8’lik bir artış var. Ancak bir önceki senelere göre aynı korelasyonu görüyoruz ve korkulacak bir durum olmadığını önceki verilerimizle karşılaştırarak fark edebiliyoruz" dedi.

ANA PROBLEM 'VİRAL ENFEKSİYON'

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının artışında mevsim geçişlerinin ve okulların açılmasının önemli rol oynadığını vurgulayan Güner, "Yazdan sonbahara geçen güz aylarında ve bahar aylarının başında biz zaten mevsimsel artışlar bekliyoruz. Buradaki ana problem viral enfeksiyonların artması. Ayrıca okulların açılmasıyla beraber duyarlı popülasyonun, yani hasta olabilecek kişilerin daha çok yan yana gelmesi. Okullar açıldıktan sonra biz çocukların evlere bir solunum yolu enfeksiyonundaki etkenleri taşıdıklarını fark ediyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun il sağlık müdürü olduğu dönemde okullarda hijyen eğitimleriyle ilgili çalışma başlattığını hatırlatan Güner, şöyle devam etti:

"Çocuklara, bir sağlıkçı gibi davranarak birer sağlık elçisi olma bilincini kazandırıyoruz. Bu eğitimlerle biz çocuklarımız hasta olduklarında aynı okulda, sınıfta beraberce okul eğitimi alırlarken bu enfeksiyon sistematiğini kırmaları için el yıkamalarına, hijyene önem göstermelerini ve sınıfların sık sık havalandırılmasına dikkat etmelerini istiyoruz. Bunu çocuklara öğretip onların bu alışkanlıkları arkadaşlarına da kazandırmasını sağlıyoruz."

"BU DÖNEME HAZIRLIKLI GİRİYORUZ"

Doç. Dr. Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle hafif seyretmesine rağmen bazı gruplar için risk oluşturduğunu, bu nedenle bu grubun kendisini korumasının önemli olduğunu dile getirdi.

Hijyen kurallarına herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Güner, "Hijyene dikkat edersek, toplu taşımalarda mesafemizi korursak bu dönemi daha rahat atlatabiliriz. Biz hastaysak başkalarına bulaştırmamak için maske takmamız, mesafemizi korumamız gerekiyor. Buradaki hassasiyet sadece kendimiz için değil, diğer vatandaşlarımız için de çok önemli. Bunun için sık sık ellerin yıkanması, odaların havalandırılması önemli" ifadelerini kullandı.

100 HASTADAN 13'Ü İNFLUENZA

Güner, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, viral enfeksiyon olduğu için karşılaştıkları etmenleri bildiklerini belirterek, şunları kaydetti: