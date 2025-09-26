Devasa gemi Bodrum Limanı'na demir attı: Binlerce Alman turist ilçeye akın etti

Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5" kruvaziyeri, Bodrum Cruise Port iskelesine demir attı.

GEMİDEN 2 BİN 545 TURİST İNDİ

Devasa gemide, çoğu Alman 2 bin 545 yolcu ve 923 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe sahilinden yürüyerek, Çarşı, Kale Caddesi'ni gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Kruvaziyerin Bodrum'un ardından Yunanistan'ın Girit Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

TUI ÜST YÖNETİCİSİ SEBASTİAN EBEL GEMİDE BASINLA BULUŞTU

Öte yandan TUI Üst Yöneticisi (CEO) Sebastian Ebel, Mein Schiff 5'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ebel, Türkiye'deki otel ve tatil köyleri, kruvaziyerler, uçuşlar ve sürdürülebilirlik projeleri alanlarındaki faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Mein Schiff 5'in çok güzel bir kruvaziyer olduğunu ifade eden Ebel, "Çok güzel bir aurası var. Bunu yakalamak size de kısmet oldu. Türkiye'nin çok güzel sahilleri var. Ben Bodrum'dan başlayıp Didim'e kadar uzanan sahil şeridini çok beğeniyorum. TUI yöneticileri olarak her yıl burada konferans düzenlemek için toplanıyoruz. Türkiye, TUI için çok çekici bir ülke. Uçak bağlantıları çok iyi. İnsanları çok cana yakın. TUI olarak birkaç yıl içinde büyüdük. Doğu Avrupa bölgesine yeni destinasyonlar belirledik." diye konuştu.

"YAKLAŞIK 550 BİN KİŞİ BİZİM ÜZERİMİZDEN TÜRKİYE'YE GELİYOR"

Ebel, yaz sezonunun bölgede daha uzun olmasının turların daha uzun yapılabilmesine olanak sağladığını kaydetti. Türkiye'deki başarılarını erken dönemde yaptıkları yatırıma borçlu olduklarını anlatan Ebel, "Türkiye'de kendimize ait 35 otelimiz var. Bunun yanı sıra standartlarımıza uygun otellere de misafir gönderiyoruz. Yaklaşık 550 bin kişi bizim üzerimizden Türkiye'ye geliyor. Bu yıl Türkiye'ye kruvaziyerle 100 bin turist getirdik." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, TUI Cruises CEO'su Wybcke Meier de katılırken, basın mensupları gemiyi gezme fırsatı da yakaladı.