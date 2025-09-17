Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti

Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 521 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Dev gemiden inen çoğunluğu ABD uyruklu turistler, çarşıyı gezerek alışveriş yaptı.

Yunanistan'ın Rodos Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 277 metrelik Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, Bodrum Limanı'na demirledi.

Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti - 1. Resim

TURİSTLER ÇARŞIDA ALIŞVERİŞ YAPTI

Dev gemide çoğu ABD'li 2 bin 521 yolcu ve 1161 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Bazı turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady" akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek. Büyüklüğüyle dikkati çeken gemi dron ile havadan da görüntülendi.

Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti - 2. Resim

İşte dev geminin görüntüleri:

Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti - 3. Resim

Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti - 4. Resim

Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti - 5. Resim

Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti - 6. Resim

Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti - 7. Resim

Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti - 8. Resim

Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti - 9. Resim

