Dev gemi Bodrum Limanı'na demir attı, yüzlerce ABD'li turist ilçeye akın etti

Yunanistan'ın Rodos Limanı'nın ardından rotasını Muğla'ya çeviren 277 metrelik Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, Bodrum Limanı'na demirledi.

TURİSTLER ÇARŞIDA ALIŞVERİŞ YAPTI

Dev gemide çoğu ABD'li 2 bin 521 yolcu ve 1161 personel bulunduğu belirtildi. Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı. Bazı turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady" akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek. Büyüklüğüyle dikkati çeken gemi dron ile havadan da görüntülendi.

İşte dev geminin görüntüleri: