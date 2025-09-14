Kuşadası'na 3 büyük gemi yanaştı: Binlerce yerli ve yabancı turist ilçeye akın etti!
Kruvaziyer turizminin gözde merkezlerinden Kuşadası, aynı anda yanaşan üç gemiyle 4 bin 170 turisti ağırladı. Malta bayraklı “Aroya” ve “Luminara” ile Bahamalar bayraklı “Marella Discovery 2”den inen yolcuların bir kısmı kent merkezinde alışveriş yaparken, bir kısmı da Efes ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti.
Ege Port Limanı'na Malta bayraklı "Aroya", "Luminara" ve Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" gemileri yanaştı.
4 BİNDEN FAZLA TURİST, İLÇEDE ALIŞVERİŞ YAPTI
Gemilerden 4 bin 170 yolcu indi. Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Kruvaziyer acentalarından İstanbul Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Adnan Tuncay, Kuşadası'na ilk kez gelen "Aroya" gemisinde 600'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 300 yolcunun bulunduğunu açıkladı.
