Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Dünya'nın çevresinde "Van Allen Radyasyon Kuşakları"nı aktif olarak geriye iten insan yapımı dev bir “kalkan” keşfetti. Çok Düşük Frekanslı (VLF) radyo iletişimlerinden kaynaklanan ve insanlığın farkında olmadan ürettiği bu kalkanın Dünya’yı tehlikeli Güneş faaliyetlerinden ve radyasyondan koruduğu ortaya çıktı.

NASA uzay sondaları, 2017 yılında yaptıkları incelemelerde, Dünya'yı çevreleyen devasa, insan kaynaklı bir "kalkan" keşfetmişti. Günümüze kadar yapılan testler, bu kalkanın Dünya atmosferinin çok ötesindeki uzay havasını bile etkilediğini doğruladı.

Bu keşif, insan faaliyetlerinin sadece Dünya'yı değil, aynı zamanda uzayı da değiştirdiğini gösteriyor. Ancak iyi haber şu ki, insanlığın Dünya üzerindeki olumsuz etkilerimizin aksine, uzayda oluşturulan bu devasa kalkan aslında insanlığın lehine çalışıyor.

İnsanlık farkında olmadan Dünyaya koruyucu bir kalkan mı ördü? İşte NASAnın şaşırtan keşfi

VAN ALLEN KUŞAKLARI GERİ İTİLİYOR

2012 yılında fırlatılan NASA’nın Van Allen Sondaları, Dünya'nın manyetik alanı içinde sıkışıp kalan yüklü parçacıkların aktivitesini izliyordu. 2017'de, bu sondalar tehlikeli Güneş deşarjlarının bir tür düşük frekanslı bariyer tarafından engellendiğini fark etti. Araştırmacılar, bu bariyerin son birkaç on yıldır Van Allen Kuşakları'nı Dünya'dan aktif olarak uzaklaştırdığını ve radyasyon akışının alt sınırlarının artık 1960'lara göre Dünya’dan daha uzakta olduğunu tespit etti.

DEĞİŞİM NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Araştırmacılar, bu değişimin Çok Düşük Frekanslı (VLF) radyo iletişimlerinden kaynaklandığını belirledi. 3 ile 30 kilohertz arasındaki frekanslara sahip olan VLF sinyalleri, günlük hayatta çok kullanılmasa da mühendislik, bilimsel ve askeri operasyonların vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. VLF sinyalleri özellikle uzun mesafelere kodlu mesajlar göndermek veya derin denizaltılarla iletişim kurmak için kullanılıyor.

VLF sinyallerinin Dünya dışına çıkması amaçlanmamış olsa da, Dünya’yı çevreleyen uzaya sızdığı ve burada kalarak dev bir koruyucu kalkan oluşturduğu ortaya çıktı. Bu, bilim insanlarının "antropojenik uzay hava durumu" (insan yapımı uzay havası) dediği bir duruma yol açtı.

NASA ekibinden Phil Erickson, "Çok sayıda deney ve gözlem, doğru koşullar altında VLF frekans aralığındaki radyo iletişim sinyallerinin, Dünya çevresindeki yüksek enerjili radyasyon ortamının özelliklerini etkileyebileceğini ortaya koydu" dedi.

Van Allen Sondaları, VLF balonunun dış sınırının, Van Allen radyasyon kuşaklarının iç sınırı ile neredeyse tam olarak örtüştüğünü gördü. Bu durum, insan yapımı bu kazara bariyerin, yüklü parçacıkların hareketini etkileyerek onları sürekli olarak geri ittiği anlamına geliyor.

UZAYDAKİ DİĞER İNSAN ETKİLERİ

Dünya çevresindeki bu koruyucu VLF balonunun, insanlığın yaptığı en olumlu etki olsa da, tek etkisi bu değil. İnsanlar, özellikle son 50 yılda nükleer patlamaların yaygın olduğu dönemden beri uzayda iz bırakıyor. NASA ekibi, "Bu patlamalar Dünya yakınında yapay radyasyon kuşakları oluşturmuş ve bu da bazı uydularda büyük hasara yol açmıştır" açıklamasını yaptı. Diğer antropojenik etkiler arasında kimyasal salım deneyleri ve VLF dalgalarının radyasyon kuşaklarıyla etkileşimi de bulunuyor.

