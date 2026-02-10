Osmaniye'de yemek yediği sırada boğazına lokma kaçan Acil Tıp Teknikeri İlyas Yıldır, kendi kendine uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Alibeyli Mahallesi'nde 112 Acil Sağlık Merkezi'nde Acil Tıp Teknikeri olarak görev yapan İlyas Yıldır, eğitimler verdiği kendi ofisinde yemek yerken boğazına lokma kaçması sonucu nefes almakta zorlandı.

Boğazına lokma kaçtı! Sağlık çalışanı kendi kendini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Soğukkanlılığını koruyan Yıldır, oturduğu koltuğun sırt kısmına göğsünü bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası yaptı. Yaklaşık 4-5 manevranın ardından boğazına kaçan lokmayı çıkaran sağlık çalışanı, rahat bir nefes aldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, Yıldır'ın zamanında ve doğru müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi. Yıldır, Heimlich manevrasının herkes tarafından bilinmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Heimlich manevrasının herkes tarafından bilinmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan İlyas Yıldır şunları söyledi:

"Kendi ofisimizde yemek yerken, yemeğin bir parçası boğazıma kaçtı. Solunum yolumu tam tıkadı. İlk yardım, eğitici eğitmen olduğum için ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Panik yapmadım, sakin bir şekilde tek kişiyle kendime Heimlich manevrası yapıp kendi hayatımı kurtardım. Mutluyum"

