Gemiler limana yanaştı: Yüzlerce ABD'li ve Suudi turist Bodrum'a geldi!

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen "Luminara" ile "Aroya" adlı yolcu gemileri, 2 bin 528 yolcu getirdi.

ABD'Lİ TURİSTLERİ TAŞIYOR

Malta bayraklı 242 metre boyundaki Luminara, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Bodrum’u ilk kez ziyaret eden gemide ağırlıklı olarak Amerikalı yolcular olmak üzere toplam 286 yolcu ile 377 personel bulunuyor. Bu yıl inşası tamamlanıp denize indirilen gemi, gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı’na hareket edecek.

2 BİN 242 YOLCU BULUNUYOR

İlçeye gelen diğer gemi ise Malta bayraklı 335 metre boyundaki Aroya. Sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'ndan Bodrum’a gelen gemide ağırlıklı olarak Suudi yolcular olmak üzere toplam 2 bin 242 yolcu ile 1128 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Mısır'ın Port Said Limanı’na hareket edecek.